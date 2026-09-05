「自分の名前に再び敬意を取り戻すと決めていた。最近は本当に、本当にいろいろ言われていたから」とデミロヴィッチは話した。「自分は売却候補だと言われていた。今は、自分がここにいることを示すことができた。どこのクラブも見つからない選手ではないということを」

今夏には、デミロヴィッチがシュツットガルトで売却対象になっているとの報道があった。28歳の同選手は適切なオファーがあれば放出可能で、指揮官セバスティアン・ヘーネスもその移籍に同意していると伝えられていた。

ヘーネスはこうした見方を7月の時点ですでに強く否定していた。44歳の指揮官は「書かれていたことの一部について、困惑しているし、正直に言って腹を立てている」と述べた。さらに、デミロヴィッチへの明確な信頼も口にしている。「私の目標は、常にシュツットガルトに最高の選手たちをそろえることだ。そしてメドはその中の一人だ」

デミロヴィッチは、自身を巡るこの種の報道や憶測によって「眠れない夜」を過ごしたと、金曜夜に認めた。「すでにトレーニングキャンプ中に、監督が自分を売りたがっているという嘘が広められた。それはすぐに解決した」

デミロヴィッチが胸中を明かす「自分はそんなに望まれていないのか？」

それでも、ヘーネスによる説明とシュツットガルトへの明確な忠誠表明があったにもかかわらず憶測が収まらなかったため、自分自身に問いかけるようになったという。「いつかは、『本当に他を探さなければならないのか？ 自分はそんなに望まれていないのか？』と自問する時期に入るものだ」と、デミロヴィッチはほんの数週間前までの心境を明かした。

ガラタサライはこの屈強なアタッカーに強い関心を示していたとされるが、移籍は実際のところ話題ではなかった。「今のところ、外にこれ以上いいものはあまりない」とデミロヴィッチは語る。「監督は話し合いの中で、自分が重要な存在だという感覚を与えてくれた。そして自分は監督にほかの選択肢を与えず、シュツットガルトに残ると言った」

ホームでのケルン戦では、デミロヴィッチは70分にデニズ・ウンダフに代わって投入され、5分後に後半は危険な存在だったアウェーの相手から決定的な3-0を奪った。 最終的にシュツットガルトは4-1（1-0）で勝利し、これによってバイエルン戦での開幕1-5惨敗の雪辱を果たした。