トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、トルコのトラブゾンスポルに所属するエジプトのスター、モハメド・サラーに対し、首都アンカラの大統領府を訪問するよう特別な招待を送った。これはトルコ大統領とエジプトサッカー界屈指のスターとの会談実現に道を開く動きとなる。

トルコのサイト「61サアト」が金曜に伝えたところによると、エルドアン大統領は、トラブゾンスポルのアルトゥールル・ドアン会長との会談の際にエジプト人選手との個別の面会が可能かどうかを尋ねたうえで、可能な限り早い機会にサラーとの会談を設定するよう要請し、家族とともに大統領府に迎えることを望んだという。

エルドアン大統領の招待は、ドアン会長のトルコ大統領訪問を受けてのものであり、その会談の中でサラーに関する話題が取り上げられ、それがエルドアン大統領によるエジプト人スターとその家族を大統領府に迎えるという直接的な招待へと発展した。

この会談が実現すれば、エジプトとトルコの両国で大きな関心を集めるとみられる。とりわけサラーは両国で絶大な人気を誇っており、エジプトのサッカー界のスターを大統領府に迎えることは、この選手が受けている注目の大きさを反映する注目すべき出来事となる。