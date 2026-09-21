マドリードダービーの後にジョゼ・モウリーニョが語った言葉は、単なる敗戦後の感情の発露ではなかった。それはレアル・マドリードが審判の問題をめぐって共有する統一されたメッセージの一部となっており、ポルトガル人指揮官はクラブの立場を外部に伝える声として姿を現した。アトレティコ・マドリードとの対戦で起きた出来事について、彼とクラブのさまざまなレベルとの間には完全な一致が見られる。

スペイン紙「アス」によれば、試合後の記者会見でのモウリーニョの言葉と言及は、ダービーで見られた審判の判定に対するレアル・マドリードの立場を反映したものであり、敗戦に対する一時的な反応にとどまるものではなかった。

クラブは、指揮官をトップチームの立場を代弁する主要な人物とすることを選んだようで、それによってピッチ内外でメッセージが一致するようにしている。

アトレティコ相手の敗戦は、この一致を明確に浮き彫りにした。試合中とその後、レアル・マドリードの内部からは同じメッセージが発せられた。「審判の判定はチームに影響を及ぼし、試合の流れからチームを外に追いやった」というもので、モウリーニョが試合後に自身のチームは「試合から追い出された」と述べ、判定は「我々にプレーをさせてくれなかった」と語ったことに表れている。

レアル・マドリードは、自らの立場を表明するためにダービーの終了を待つことはなかった。クラブは日曜の朝の時点で、試合を裁くオルティス・アリアスの任命に対し、バルセロナの選手たちとの過去のやり取りを根拠として、異議を表明していた。

レアル・マドリードの公式チャンネルはこの立場を伝えており、審判の問題が試合開始前からクラブ内部で意識されていたことを示している。ダービー中に起きた出来事だけの直接的な結果ではなかったのだ。

もはやクラブと切り離せなくなったメッセージ

現段階において、モウリーニョはレアル・マドリードの立場を外部に伝える中心的な役割を担っている。「アス」が伝えるところによれば、クラブは記者会見でチームの立場を表明し、クラブに関わる問題についてコメントする際、トップチームの指揮官が主要な拠り所であることを明確にしている。

ここで、モウリーニョのレアル・マドリードでの前回の在任期間との顕著な違いが表れている。当時、指揮官が記者会見で発するメッセージは、クラブ内部から出る他の立場と必ずしも一致していなかった。その中には、観客席からホルヘ・バルダーノが表明していた見解も含まれていた。

しかし今、状況はより明確に見える。モウリーニョが語り、クラブは異なるメッセージを発しない。ラ・リーガが7節を終えた時点で、積み重なった審判にまつわる事実は、レアル・マドリードの見方からすれば、公に立場を表明することを要する問題の一部となっており、それがマドリードダービーの後に最も明確な形で表れた。

事態はモウリーニョの発言だけにとどまらなかった。スペインサッカー連盟がその後公開した音声記録は、試合の物議を醸したいくつかの場面を検証した詳細を明らかにした。その中には、ベリンガムに対するクティ・ロメロのタックル、そして一度は与えられた後にディーン・ハウセンへのレッドカードに変わったPKが含まれる。一方、バルベルデに対するカン・インジェのタックルは、指揮官が試合後に取り上げた事案の一つのままとなっている。

レアル・マドリードの立場は未確定

この問題の高まりは、スペインサッカー連盟が1部および2部の指揮官と行う年次会合と時を同じくしている。会合は明日火曜日に開催される予定だ。

指揮官グループが主催するこの会合は、シーズン開幕とともに審判に関する懸念や指摘を提起する機会を与えるもので、マドリードダービーに伴った論争の後、モウリーニョがその見解を提起し得る声の一つになると見込まれていた。

しかし、ポルトガル人指揮官の会合への出席は確定していなかった。レアル・マドリードはアトレティコ戦の出来事の後、参加に大きな意欲を示していない。また報告によれば、この会合は過去の機会のように審判について直接議論する場ともならないという。