スペインのスポーツ紙『Mundo Deportivo』が報じた。これによると、このサイドバックは所属クラブのアル・ヒラルと契約解除で合意したという。ポルトガル人選手本人の明確な意思表示と強い圧力があったようだ。これまでカンセロの獲得には、カタルーニャ勢に800万～1000万ユーロの移籍金が発生するとみられていた。

カンセロは月曜午後にバルセロナへ到着し、記者陣に対してアル・ヒラルに自らの意思を伝えたことを認めた。「ここに来るか、1年間プレーせずに給料を受け取るか、どちらかだった」と同選手は報道陣に語った。「最終的にはうまくいった。僕は自分がいたい場所にいる」と、喜びをにじませながら付け加えた。

報道によれば、ジョアン・カンセロはバルサと2029年まで有効の契約にサインする見通しだ。同選手はすでに2023-24シーズンと昨季後半戦にカタルーニャ勢へレンタル移籍していた。そして今回、再びバルセロナ復帰を果たすことになる。本人があらためて認めたように、長引く交渉の末のハッピーエンドとなった。「とても幸せだ。ずっと待っていたし、もっと簡単にまとまると思っていた」と話した。依然として財政的に苦しい状況にあるバルサにとって、移籍金のかからないこの移籍は困難な時期における朗報だ。

アル・ヒラルは2024年、マンチェスター・シティからこのポルトガル人を獲得するために2500万ユーロを支払っていた。同クラブでは指揮官ペップ・グアルディオラとの関係があまり良好ではなかった。カンセロは2022-23シーズンには半年間、バイエルン・ミュンヘンでもプレーしたが、当時の市場価値が5000万ユーロだったこともあり、同クラブは買い取りオプションを行使しなかった。