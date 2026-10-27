『スカイ』の移籍市場に詳しいフロリアン・プレッテンベルク氏が報じた。Sky「夏に接触を図っていた。水面下で話し合いがあり、実現する可能性もあった」と、バイエルンがクロアチア代表としてワールドカップに出場したヴシュコヴィッチの獲得に動いていたことについて語った。ヴシュコヴィッチは2025-26シーズン、所属元のトッテナム・ホットスパーからハンブルガーSVへ期限付き移籍し、素晴らしいプレーと数字で評価を高めた。

しかし、HSVには希望していたセンターバックの完全移籍での獲得に必要な資金がなかった。ヴシュコヴィッチは最終的に移籍金5400万ユーロでスパーズからブライトンへ移籍。ファビアン・ヒュルツェラー監督の下ですぐにレギュラーとなり、プレミアリーグの全試合で先発している。

報道によると、バイエルンもヴシュコヴィッチに強い関心を寄せていた。「バイエルンは夏に獲得しないと決めた。ウパメカノ、ター、キム・ミンジェを信頼するという判断だった」とプレッテンベルク氏は伝えた。

なぜバイエルンはルカ・ヴシュコヴィッチを獲得しなかったのか？

特に韓国代表のキムは昨季終盤に調子を上げ、ヨナタン・ターに代わる有力な選択肢となった。現在はダヨ・ウパメカノの相棒としての出場時間をターと分け合っている。以前はバイエルンの放出候補とみられていたキムだが、現在クラブでその話は出ていない。

報道によると、バイエルンがヴシュコヴィッチの獲得に再び動く可能性は当面ない。「現時点では移籍の話題になっていない。仮にバイエルンが来夏に獲得に動いたとしても、移籍金はいくらになるのか。7000万、8000万、9000万ユーロか」とプレッテンベルク氏は語り、プレミアリーグで好スタートを切ったクロアチア人選手が昨夏の時点ですでに高額だったことを指摘した。