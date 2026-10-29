報道によると、ノルウェー人のウーデゴールとドイツの最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンは、ここ数年、繰り返し接触していたという。だが、周知の通り移籍は実現していない。2014年には、当時15歳の逸材だったウーデゴールが、バイエルンのトップチームの選手たちと複数回、練習に参加したとされる。当時のバイエルンの監督はジョゼップ・グアルディオラだった。しかし最終的に、このセントラルMFはバイエルンではなく、レアル・マドリーへの移籍を選んだ。

それから10年以上がたち、現在アーセナルに所属するウーデゴールは、同じポジションの世界屈指の選手に数えられる。そのため移籍の噂が絶えないことは、アーセナルの首脳陣も承知している。

バイエルンにウーデゴール獲得のチャンス？ アーセナルは契約の早期延長を強く希望か

アーセナルは水面下で、27歳のウーデゴールとの契約を2028年以降まで延長するために動いているという。クラブは主将が契約最終年を迎える事態を何としても避けたいとされる。Sky によれば、契約延長についてすでに最初の非公式な意見交換が行われたという。

合意に至らなければ、アーセナルは夏に売却を検討する可能性がある。報道によると、すでに欧州の複数のトップクラブから問い合わせが届いているという。アーセナルは主力選手の残留を望んでいるものの、移籍の可能性も議題には上がっている。

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一方、バイエルンには現在、セントラルMFの補強を急ぐ必要はない。ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフ、ジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリ、レナルト・カールらを擁し、このポジションには特に充実した戦力がそろっている。そのため、ウーデゴールの獲得は優先事項に入っていないという。一方、選手本人は将来的なバイエルンへの移籍を「十分に」考えられるという。

ウーデゴールは2021年、まず期限付き移籍でアーセナルに加入し、その後、同クラブが約3500万ユーロで完全移籍に切り替えた。アーセナルではミケル・アルテタ監督の下ですぐに中心選手へと成長し、やがて主将に就任。昨シーズンには、伝説的な「インビンシブルズ」の2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ優勝にアーセナルを導いた。これまでアーセナルで公式戦248試合に出場し、46得点47アシストを記録している。