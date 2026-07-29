トーマス・ミュラーは頭の上の金色の王冠を整え、巨大な玉座に腰を下ろした。

36歳のミュラーが歓喜するのも当然だった。元バイエルンのスターは火曜日の夜、MLSのシューティングチャレンジで新記録を樹立し、とりわけテレビ解説陣をぼう然とさせ、純粋な熱狂を呼び起こした。

ミュラーは79ポイントを記録し、前年に72ポイントを挙げていたエバンデルのこれまでの最高記録を上回った。ブラジル人のエバンデルはミュラーのパフォーマンス後、記録更新を目指して参考記録として再び挑戦し、同じく79ポイントに到達した。するとミュラーはFCシンシナティのこの選手に自らの王冠をかぶせた。





トーマス・ミュラー擁するバンクーバー・ホワイトキャップスは現在ウェスタン・カンファレンス首位

「スキルズチャレンジが大好きだ」と、上機嫌な様子のミュラーは玉座の上で語った。シューティングチャレンジはMLSオールスター・スキルズチャレンジの一部で、伝統的にMLSオールスターゲーム前夜に行われる。選ばれたMLSのプロ選手たちが制限時間内にゴール内外の標的をできるだけ多く射抜き、シュート精度を示す内容だ。

今年はミュラーのほか、米国代表キャプテンのティム・リーム（シャーロットFC）、カナダ代表のW杯GKマクシーム・クレポー（オーランド・シティ）、ハビエル・ルイス（クルブ・ネカクサ）もそれぞれ別カテゴリーで優勝した。

オールスターゲームは水曜夜（現地時間）、ノースカロライナで開催される。ミュラーに加え、韓国代表のソン・フンミンもピッチに立つ。両者は日曜日に再び顔を合わせることになっており、ミュラー擁するバンクーバー・ホワイトキャップスがウェスタン・カンファレンス首位攻防戦でロサンゼルスFCと対戦する。両チームは現在、勝ち点33で首位に並んでいる。