飲み会のゲームに、こんな案はいかがだろう。ファビオ・シウバがインタビューで「the most important（最も重要なこと）」と言うたびに、ショットを1杯飲む。ただし、かなり酒に強くないと厳しいのでご注意を！

土曜夜、ボルシア・ドルトムントがFCバイエルンと2-2で引き分けた試合で途中出場からゴールを決めたシウバは、試合後の取材でこの表現を4回も使った。しかし、ミックスゾーンにいたわずかな時間で、ストライカーにはもう一つお気に入りのフレーズがあることも分かった。「Everyone can see（誰もが分かる）」だ。

例えば、こんな具合だ。「最も重要だったのはメンタリティーだ。僕らはタイトルを争う意志があり、どのチームも恐れていないことを示すためにここへ来た。今季の僕らには大きな目標に向かって戦えるトップクラスの陣容がある。それは誰もが分かると思う」。シウバはそう語り、少し前に取材に応じたチームメイトのニコ・シュロッターベックと同じように、言葉だけでなく態度からも自信を感じさせた。

ポルトガル人ストライカーはミュンヘンで、またしても途中出場から見事なプレーを見せた。ボールの落下地点を察知する感覚、すぐにシュートを打てる位置へ運ぶ意図的なトラップ、狭いスペースでのターン、正確なフィニッシュ。そのゴールは技術的に見事なものだった。

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パコ・アルカセルを超える？ ファビオ・シウバはBVB史上最高の切り札！

「父にはいつも、ペナルティーエリア内でボールを『嗅ぎつけ』なければならないと言われていた。そして僕は、こぼれ球を決めるためにそこにいた。チームの力になれてうれしい」とシウバは語った。これが今季公式戦5点目。昨季はシーズンを通して3得点だった。13試合で7得点に関与し、そのうち先発はわずか5試合。立派な数字だ。

シウバは実際にドルトムントのクラブ史上最高の途中出場選手だとさえ言えるかもしれない。この分野でまず思い浮かぶのは、ブンデスリーガ記録保持者でもある元BVBのFWパコ・アルカセルだろう。スペイン人FWは2018年から2020年にかけて、ドルトムントで途中出場から12得点を記録した。リーグ史上、これを上回る選手はいない。

一方、シウバがドルトムントで途中出場から決めたゴールは現在6点だ。ただし、もちろん決して重要でないわけではない「ゴール」という基準をいったん除けば、24歳のシウバがアルカセルを上回る。ピッチに入るやいなや周囲にも伝わるエネルギーをもたらし、すぐに試合へ影響を与える。頻繁にパスを受けられる位置に顔を出し、得点でもアシストでも脅威になる。途中出場選手としての献身的な姿勢は、実に目を見張るものがある。

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ファビオ・シウバの貢献で、BVBの結果は7度改善

それは数字にも表れている。シウバはドルトムントでの公式戦52試合で計17得点に関与してきた（8得点、9アシスト）。そのうち7回は、シウバの投入前よりも最終的なBVBの結果を良くするものだった。

もっとも、代表出場歴1試合のシウバが今季もルール地方でプレーするかどうかは、決して確実ではなかった。ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズに移籍金2250万ユーロを支払って獲得してからわずか1年後の今夏、シウバとその周囲は移籍を強く望んでいた。

定位置を確保していたセルー・ギラシの陰に隠れた昨季が、シウバにとって大きな負担になっていたようだ。ギラシが顕著な得点不足に陥っていた時期でさえ、ニコ・コヴァチ監督は起用し続けた。シウバ自身は10得点に関与（3得点、7アシスト）と十分以上の数字を残したものの、公式戦39試合で先発したのはわずか10回だった。

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今夏の移籍報道を、ファビオ・シウバは今どう語る？

「移籍期間中は僕の周りが騒がしすぎた。でも、それは普通のことで、サッカーにはつきものだ」。シウバはミュンヘンで、約3カ月前の時期を改めて振り返った。考えが変わったきっかけは、コヴァチ監督とスポーツディレクターのオーレ・ブックとの話し合いだった。「移籍市場が閉まる前に、とても良い話し合いができた。僕にはまだこのクラブに貢献できることがたくさんあると感じているし、それは分かっていた。このクラブにもっと貢献できる。クラブとファンのためにプレーするのが大好きだ。ここで幸せだ」と語った。

シウバにとって難しいのは、ドルトムントではこれまで、先発時よりも途中出場時の方が明らかに良い働きをしていることだ。先発すると、ときに多くを求めすぎ、考えすぎてプレーする。時には独りよがりになり、自分の見せ場を無理につくろうとしすぎる。昨季、シウバが先発した10試合でBVBが勝ったのは3試合だけ。そのうち4試合ではギラシと共にプレーした。

特にギラシとの連係は、今季明らかに改善している。2人のアタッカーは共にピッチに立つとプレーを楽しんでいる様子で、連係が非常にうまくいった場面も何度かあった。「大事なのはゴールだけじゃない。選手として、僕は単なる得点者以上の存在だ」とシウバは語る。「セルーと一緒にピッチに立つときは、なおさらだ。僕らはとても良い連係ができている。彼はそのポジションで最高の選手の一人。僕は毎日、彼から学んでいる」

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ベンチと先発の間で。ファビオ・シウバはBVBでの役割を受け入れたようだ

そして、また新たなお気に入りのフレーズが飛び出した。「僕らが一緒にプレーできるときもあるし、それを楽しんでいる。それは誰もが分かる」。この言葉はシウバの立場を端的に表している。2人でプレーするときもあれば、シウバがキックオフからピッチに立つときもある。しかし、BVBのようなクラブで、ギニア人のギラシというライバルがいる以上、常にそうなるわけではない。

シウバはそうした見通しを受け入れたようだ。加入1年目や今季開幕時のスーパーカップでも時折見られた、不機嫌でやや反抗的な様子は消えた。そして案の定、プレーも良くなった。

「もちろん、ベンチに座るより先発したい。逆のことを言ったら、100％正直とは言えない」とシウバは話す。「週の間は常に前向きでいようとしている。自分が出場しないと分かれば、もちろん最初は腹が立つ。でも、チームにとって重要な存在になれることは分かっている。今季は先発でも途中出場でもそうなれている」

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BVBはタイトルを獲れるか？「それが今季の僕らの武器だ」

何より、コヴァチ監督が途中出場選手を指して好んで使う「フィニッシャー」が、ここまで非常に大きな影響を与えている。BVBの途中出場選手による得点関与は12回で、RBライプツィヒと並ぶリーグ最多だ。ドルトムントの途中出場選手による得点につながったアシストだけを見ても、8節を終えて8回はブンデスリーガの新記録となる。

まだシーズンの比較的早い段階であり、この先どうなるかはもちろん分からない。それでも土曜日、アリアンツ・アレーナの内部では、BVBの関係者が今季のタイトル獲得に十分な期待を抱いていることが感じられた。

「僕らは勝つためにここへ来た。今季はそういう姿勢で臨まなければならない」と、3年以上前にPSVアイントホーフェンでタイトルを獲得して以来、優勝から遠ざかっているシウバは語った。「僕らのチームには高いクオリティーがある。そして今年、素晴らしいチームになっていることを分かっている。先発する選手も、ベンチから出る選手も、いつも自分の足跡を残す。それが今季の僕らの武器だ。全員が団結し、同じ船に乗って全力を尽くす。ファンもクラブの全員も、タイトルを勝ち取るにふさわしいのだから」

ファビオ・シウバ：BVBでの成績