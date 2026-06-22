バイエルン・ミュンヘンは、フランス代表ミカエル・ウリシーの去就に混乱している。ウリシーは2029年までの契約延長オファーを非公式に拒否し、SNSからバイエルンのユニフォーム写真を削除した。レアル・マドリードは関心を否定しながらも、この状況を注視している。

独権威誌『キッカー』はクラブ内部筋の話として「オリシーは理解しがたく、極めて気難しい」と伝えている。 年明けに延長オファーを一度拒否し、今も態度を明確にしないため、アリアンツ・アレーナ内には動揺が広まっている。

バイエルンは、ジャマル・ムシアラが年俸約2500万ユーロで契約延長したことを受け、オリシにも相応の報酬を提示する方針だ。しかし、オリシがピッチ外で口を閉ざし、態度が不透明なため交渉は難航している。

一方、レアル・マドリードは先週末、公式声明で選手や代理人との接触を否定し、バイエルンとの良好な関係を強調した。

ただスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、この声明はバイエルンからの訴訟リスクを避けるためのものだと指摘。さらにレアル会長ペレスがウリシに魅了されており、前回選挙で獲得を約束したスターだと報じた。

ドイツ『ビルト』によると、バイエルンは2億ユーロでも売却しない方針と伝えられたが、 ただし2017年にネイマール・ジュニアがパリ・サンジェルマンへ2億2200万ユーロで移籍した世界最高額を更新する2億2000万ユーロ超のオファーなら容認する方針だという。

2年前にクリスタル・パレスから加入したウリシは、W杯フランス対セネガル戦（3-1）でキリアン・エムバペへアシストを記録し、その才能を再証明した。このコンビをクラブでも見たいという声は多い。

ドイツの「スカイ」によると、ウリシーの代理人もバイエルンと同様の声明を出し、レアルとの接触を否定した。 それでも本人がSNSからバイエルンの写真を削除するなど不透明な行動が続くため、移籍の可能性は消えない。バイエルンはフランス代表屈指のタレントを手元に残すため、強固な意志と資金力が必要だ。