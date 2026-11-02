アヤックス・アムステルダムのゴールキーパーを務めるドイツ人マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが、自身の意外な一面を明かした。彼は、ピッチの外で定期的にサッカーの試合を観戦することはなく、対戦する選手の名前を思い出すのに時折苦労することもあると告白した。もっとも、プレースタイルやグリーンの長方形の中での動きによって選手を見分けることはできるという。

スペイン紙『エル・パイス』とのインタビューで、テア・シュテーゲンはサッカー観戦との関わりについて率直に語り、重要な一戦であるか、あるいは個人的なつながりのある人物が絡む試合でない限り、観戦に多くの時間を費やすことはないと説明した。

このドイツ人守護神はこう語った。「自分はサッカーについてあまり詳しくないと言うと、みんな笑うんだ。試合はあまり見ない。いい対戦カードがあるときや、関係や友人がいて自分にとって気になる試合のときくらいだよ」

テア・シュテーゲンの告白は試合を観戦しないという点にとどまらなかった。彼は、対戦する選手の名前を忘れてしまうことがあると認めた。これは戦術的な準備や相手の分析の際に時折表面化する問題だが、彼の記憶は名前よりも、選手のピッチ上でのパフォーマンスに関する細部に集中しているのだと説明した。

次の試合 TWE エールディビジ 08:30 AJX 視聴する

さらに彼は、動き方やシュートの打ち方、パフォーマンスを特徴づける技術的な細部によって選手を見分けられると付け加え、こう語った。「選手の名前を覚えているよりも、彼らがピッチ上でどう動くか、どうシュートを打つか、あるいはあまり目立たないいくつかの特徴のほうをよく覚えているんだ。少し変だけど、相手を分析するときにはよく起こることなんだ」

このドイツ人守護神は、もし自分の知らない選手の集団がいるロッカールームに身を置いたら、選手のポジションを見分けることさえ難しくなるかもしれないと指摘した。彼の仕事の性質と、それが要求する相手への入念な準備や分析を考えれば、注目すべき逆説である。

定期的な試合観戦からは距離を置いているものの、テア・シュテーゲンはスタジアムのサポーターの雰囲気には特別な敬意を示し、カンプ・ノウと、バルセロナのサポーターが選手の個人技に反応するその様子を称賛した。また、ナポリの街のサン・パオロでかつて味わった雰囲気を振り返り、サポーターとチームの間の関係はサッカーという体験の本質的な一面を表していると考えを述べた。