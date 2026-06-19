イングランド代表コーチ陣は、マンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードのコンディションを懸念している。ガーナ戦を目前に控えた28歳の彼は、ハムストリングの痛みを訴えている。

28歳のスターは、先週水曜のクロアチア戦（4-2）で途中出場し4点目を決めたが、試合後にハムストリングの張りを感じたと英紙『ザ・サン』が伝えている。

このためラッシュフォードは木曜日、控え選手たちがスポーティング・カンザスシティと行った練習試合（5－1でイングランド勝利）を欠場した。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ラッシュフォードの怪我が軽微で、明日土曜にはチーム練習に復帰できると期待している。 初戦のダラス戦ではアンソニー・ジョーダンが先発したが、72分にラッシュフォードと交代。ラッシュフォードは後半の攻撃を活性化し、代表73試合目で19ゴール目を記録。9試合ぶりの得点だった。

トゥヘル監督は選手に休養日を与え、家族や友人と過ごす時間を取った。一方で、集中力を高めるためホテルに残る選手もいた。

アメリカ代表との非公開試合では、FWイヴァン・トニーがハットトリックを達成した。 試合は25分ハーフで行われ、クロアチア戦で出場しなかった選手も起用された。モーガン・ロジャースとオリー・ワトキンスが得点を挙げ、イベリシ・イジー、ダン・バーン、マーク・ジョイ、コービー・マイノ、ジャレル・クワンサも出場した。

次戦は火曜日、ボストンでガーナと対戦する。