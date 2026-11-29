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バルセロナのダニ・オルモが、日曜日に行われたラ・リーガのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でのチームのパフォーマンスを称えた。

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バルセロナは日曜日、デポルティーボ・ラ・コルーニャに5-1で大勝し、ラ・リーガの優勝争いで主導権を握る力があることを疑いの余地なく示した。ハンジ・フリック率いるチームは目を見張る攻撃力を発揮し、レアル・マドリーがアラベス相手につまずいた隙を突いて首位の座を固め、追走するチームとの差を広げた。

オルモは試合後、DAZNの取材に対し、次のように語った。「チームのパフォーマンスには満足している。ただ、改善が必要だ。特に無失点で終えることで、それを目指して取り組んでいる」

57分にロドリとの交代でピッチを退いたオルモは、さらにこう続けた。「彼らは粘り強く戦い続けた。相手陣内で激しくプレスをかけてくることは分かっていた。これがフットボールだ。ミスのスポーツなんだ」

ペドリとの連係については、チームメイトを称賛し、ピッチ上でチームにもたらす解決策を高く評価した。

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「ペドリにはもう驚かない。ボールを持っても持たなくても、完成された選手だ。ピッチのあらゆる場所に顔を出す。僕たちに多くのものを与えてくれているし、これからもそうだろう」

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自ら決めたバルセロナの2点目については、「ゴードンがあそこにボールを入れてくると分かっていた。あとはボールに集中するだけだった」と振り返った。

バルセロナの5ゴール、その詳細

バルセロナはラ・リーガ第14節のこの一戦で、ホームチームの意表を突く完璧な立ち上がりを見せて勝負を決めた。開始90秒足らずでラミン・ヤマルが先制点を挙げる。ペドリとのパス交換から始まった組織的な攻撃から、ヤマルがグラウンダーのクロスを送ると、ダニ・オルモが巧みにスルー。ボールはデポルティーボのGKの逆を突いてネットに収まった。

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しかしデポルティーボもすぐさま反撃し、9分にオーバメヤンが同点ゴールを奪う。ンソンゴのパスを受けたオーバメヤンはパウ・クバルシとのフィジカルの競り合いに競り勝ち、右足でジョアン・ガルシアの守るゴールに流し込んだ。

それでもバルセロナはすぐにリードを取り戻す。20分、左サイドからのゴードンのクロスにダニ・オルモが飛び込み、ヘディングでネットを揺らした。カタルーニャのチームは2-1とリードして前半を折り返した。

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後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握り、50分にハフィーニャが3点目を挙げてリードを広げた。ラミン・ヤマルからの正確なクロスを受けたハフィーニャは、ファーポストでマークが外れていたところを逃さなかった。この一撃でバルセロナは余裕のあるリードを手にし、ボール支配でもチャンス創出でもカタルーニャ勢の優位が続くなか、デポルティーボは試合に戻るのがさらに難しい状況に追い込まれた。

ホームチームは点差を縮めようと試みたものの、より脅威を与え続けたのはバルセロナだった。83分には、クンデからゴードンへのパスがデポルティーボの守備陣に当たって跳ね返ったボールをハフィーニャが拾い、自身2点目となるチーム4点目を決めた。カタルーニャのチームはその後も終盤まで圧力をかけ続け、相手に態勢を立て直したりスコアを脅かしたりする本当のチャンスを与えなかった。

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ゴールショーを締めくくったのもハフィーニャだった。後半アディショナルタイム2分、ラミン・ヤマルからの見事なパスを受けて5点目を挙げ、今季18ゴールに到達。得点王争いでキリアン・エンバペに4ゴール差をつけた。このブラジル人FWは目覚ましい攻撃のパフォーマンスを続けており、今季のバルセロナで最も際立つスターの一人となるとともに、得点王の有力候補となっている。

この勝利でバルセロナはラ・リーガ首位の座を固め、アトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた（両者は水曜日に対戦を控えている）。レアル・マドリーがアラベスに敗れたことも追い風となった。一方、デポルティーボ・ラ・コルーニャは13位で苦しい戦いが続いている。リーグ戦直近9試合でわずか1勝にとどまっており、成績の低迷と上位争いからの後退が続くなか、チームへの圧力は高まるばかりだ。