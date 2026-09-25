U-21オランダ代表は、U-21欧州選手権予選の突破をもはや自力では決められなくなった。そのためにはミハエル・ライジハーのチームがU-21ノルウェー代表に勝つ必要があったが、デーフェンテルでは0-0に終わった。

オランダは、U-21欧州選手権出場を自力で手繰り寄せるため、ノルウェー戦に勝たなければならなかった。U-21オランダ代表は5試合で勝ち点5しか積み上げられていなかったが、それでも勝てばグループ2位に浮上できた。2位に与えられるのは欧州選手権本大会への直接出場権ではなく、プレーオフ進出権だ。

U-21オランダ代表の予選シリーズは、残り2試合となっている。ボスニア戦とスロベニア戦だ。イスラエルとはもう対戦しないが、そのチームがこれで勝ち点1差の上に立ったため、オランダは今や大会出場権獲得を自力では決められなくなった。

10分以内に、オランダは最初の決定機を迎えた。デイブ・クワクマンがペナルティーエリア手前でデビン・ハーンを見つけると、ハーンはうまく収めてノルウェーのGKへ向かってシュートを放った。しかし、相手GKが得点を阻んだ。

その後、U-21オランダ代表が再び存在感を示すまでには時間がかかった。ヒヴァイロ・リードへ送られたクロスはわずかに高く、エルネスト・ポクのシュートはゴールライン手前でブロックされた。

前半終了間際には、ヒバイ・ゼヒールも得点に迫った。フェイエノールト所属のMFは、ノルウェーのCK後に生まれたチャンスでサイドからボールを受けたが、シュートはわずかに枠を外れた。

後半には、途中出場のアイメン・スリティに大きなチャンスが訪れた。U-21オランダ代表は突然数的優位の場面を迎え、ペナルティーエリア内のエクセルシオールFWを見つけた。しかし、彼のシュートはscヘーレンフェーンのDFオリヴィエ・ブラウデに見事にブロックされた。

試合終了間際には、ゼヒールがU-21オランダ代表の惨事を防いだかに見えた。突然フリーでヘディングできたものの、シュートは枠の外へ。さらに、その前にすでにファウルの笛が鳴っていた。