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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は選手たちに厳しい言葉を投げかけ、チャンピオンズリーグでの完璧なスタートもビジャレアル戦では何の意味も持たないと強調した。マンチェスター・シティとバルセロナに圧勝したにもかかわらず、スペイン人指揮官は、欧州3連覇への野望にとって最大の脅威は慢心だと考えている。

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完璧なスタートも意味を持たない

PSGは今季の欧州での戦いを無傷でスタートし、リーグフェーズ序盤の順位表で首位に立っている。チャンピオンズリーグを2連覇したPSGは、マンチェスター・シティとバルセロナをいずれも4-2で下した。

しかし、次のエスタディオ・デ・ラ・セラミカでの一戦は、異なる難しさを伴う。ビジャレアルは前回の欧州での試合で攻撃力を示し、リヴァプールに2-0とリードしながらも、最終的には4-3で惜敗した。

「勝つことは不可能になる」

ルイス・エンリケ監督は試合前会見で、直近の大きな勝利は関係ないとして、選手たちに全力を尽くすよう求めた。過去の成果に満足していては、スペインの相手に対して必ず痛い目を見ると警告した。

「これまでの結果が明日の試合に勝たせてくれると思っているなら、完全に間違っている」とPSGの指揮官は語った。「勝ちたいという意欲、決意、そして試合を通して走り続ける力がなければ、勝つことは不可能だ」

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さらに、こう続けた。「我々が対戦するのは、ここまで厳しい日程を戦ってきた強いビジャレアルだ。非常に優れたチームで、非常に優れた監督が率いている。開始直後から、準備ができていること、勝つ意欲があることを示さなければならない。この試合に関して、過去の結果はまったく役に立たない」

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過去の失敗から学ぶ

フランスの強豪は、欧州での過去のつまずきを繰り返すまいとしている。現在は好調でも、PSGの指揮官は好スタートが何かを保証するわけではないと指摘した。

「昨年も今季のようにスタートしたが、トップ8では終えられなかった」とルイス・エンリケ監督は注意を促した。「これがチャンピオンズリーグだ。明日はあらゆる展開に備えておくことが重要になる。昨年のリーグフェーズの成績を上回りたい」

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スペインで待ち受ける敵地の厳しい雰囲気については、こう語った。「この試合に向けて準備の仕方を変えたわけではない。考慮すべき重要な点はあるが、試合や選手にかかわらず、我々は毎回良いプレーをしたい。明日は、サッカーの本質を体現する、いつもとは違うスタジアムと、素晴らしいチームを相手にどうなるかが分かる。相手のプレッシャーを乗り越えるのは難しいだろう。試練になるし、私はそれが好きだ。あらゆることに注意を払わなければならない」

ラ・リーガで現在8位のビジャレアルを率いるイニゴ・ペレス監督は、この一戦をチームの力を測る絶好の機会と捉えている。「相手の格を考えれば、明日の試合は十分に重要だ」とペレス監督は語った。「我々が育んできたこの信念を再確認するのに、これ以上の舞台があるだろうか。この2年間のこの大会で、これ以上の相手がいるだろうか」

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PSGで負傷者が相次ぐ

PSGは主力を大きく欠いた陣容で、スペインでの重要な一戦に臨まなければならない。ウスマン・デンベレ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデスはいずれも今回の遠征を欠場する。

さらに攻撃陣では、長期離脱を余儀なくされる選手もいる。フヴィチャ・クヴァラツヘリアは膝の手術を受け、長期のリハビリに入る見込みだ。直近のバルセロナ戦での勝利の際に前十字靱帯を負傷した。負傷者が増えるなか、連勝を維持するため、ルイス・エンリケ監督は選手層の厚さを試されることになる。