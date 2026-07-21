2026年W杯16強でドイツがパラグアイに敗退。ナゲルスマン監督には「大会前に候補選手を直接視察する機会が少なすぎた」との批判が集中した。

ran.deのバベルも「代表監督がU-19やU-21の大会に足を運ばない理由がわからない。トップ試合も定期的にスタジアムで観戦すべきだ。ブンデスリーガはもちろん、バルセロナ対インテルのような国際試合でも現地へ行くべきだ」と指摘した。 ヨギ・レーブやハンシ・フリックも控えめだったが、ナーゲルスマンの場合は特に顕著だった」

1996年欧州選手権優勝メンバーである彼と同様の批判を、少し前には元チームメイトのディートマー・ハマンも口にしていた。バベルは、ナゲルスマンのスタジアムへの稀な来場が「誰も理解できない、完全な大惨事」であったと強調した。 とりわけ2025年に米国で開催されたクラブワールドカップは、今夏の開催国の一つである現地の状況を把握する絶好の機会だった。バベルは「なぜナーゲルスマンが他の多くの監督とは対照的にそれを実現できなかったのか理解できない」と述べた。

さらに、ナゲルスマンは助言を聞く姿勢も欠いていた。バベルは、主将キミッヒの適正ポジションを巡る議論を例に挙げ、「元トップ選手たちが指摘しているなら、少なくとも一度は耳を傾けるべきだ。マテウス、ラーム、シュヴァインシュタイガー、ミュラーなど、多くの声が上がっていた」と語った。 私だけの意見ではない。それでも「バベルは分かっていない」と言われるかもしれない。だが、これほど多くの元選手たちが代表監督の進路に疑問を呈しているなら、耳を傾けるべきだ。」

「それが大失敗に終われば、批判は当然だ」とバベルは述べた。「その立場であのような姿を見せているのだから、フェリックス・マガトが『負担が大きすぎる』と言うのも不思議ではない。」

後任にはユルゲン・クロップが就任し、バベルはこれを歓迎した。

敗退直後には続投を表明したが、帰国後にDFB首脳とフランクフルトで会談し、辞任を決めた。

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後任はすでに決定しており、ユルゲン・クロップがナゲルスマンの後を継ぐ見通しだ。今週中にも正式発表される可能性があり、バベルにとっては、元リヴァプールFCの監督が論理的かつ正しい選択である。 クロップは「過去20年間で最高のドイツ人監督だ。マインツ、ドルトムント、リヴァプールで画期的な成果を挙げ、継続性、革新性、卓越した指導力を示した。ユリアンに欠けていた経験と優れたコミュニケーション能力を持つ」と語った。

バベルの結論はこうだ。「彼に匹敵する人物は思い浮かばない。実現すればこの上なく嬉しい。再び代表チームに熱意が戻るだろう。」