「実際、僕たちはほぼ毎試合、一度は怒鳴り合っているんです」と、ヴァルデマール・アントンは最近明かしていた。ただ、それは彼にとってもセルー・ギラシにとっても大きな問題ではない。というのも、2人は「ピッチ上でお互いに意見をぶつけ合えるくらい長い付き合い」であり、「少し言い過ぎることがあったとしてもね」とボルシア・ドルトムントのDFは語っていた。

土曜夜のシュツットガルト戦での1-0勝利でも、アントンが再びギラシにひと言物申したくなる場面はあった。74分の交代時、FWはあまりにもゆっくりとピッチを後にしたため、新ルールに従って途中出場のファビオ・シウバは60秒待たなければピッチに入れなかった。その短い時間、BVBは数的不利の状態で戦うことになり、指揮官ニコ・コバチはギラシの鈍さに強い苛立ちを見せた。

そのためアントンは、自身の本業に集中し続けることができた。2年前のドルトムントへの突然の移籍以降、古巣ではボールに触れるたびにファンから激しいブーイングを浴びるのが恒例となっているが、30歳はこの日も十分に忙しかった。それでも、彼とそのチームを突破することはまたしてもできなかった。

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ヴァルデマール・アントンはBVB復調の立役者だ

コバチがチームを引き継いで以降、ボルシアの守備陣にとって守備の仕事が不足することは決してない。だが、この指揮官は今やその能力をチームにほとんど完璧なレベルまで落とし込んでいる。昨季のBVBは失点34でリーグ最高の守備を記録。今季もここまで4試合を終えた時点で、ウェストファーレンのクラブは3度のクリーンシートを達成し、失点2でバイエルンと並んで再びトップに立っている。

この流れを個々のパフォーマンスに分解して見たとき、間違いなく大きな役割を果たしているのがアントンだ。キャリアで初めて長期離脱を強いられた、実質的に立て続けの2度の筋繊維断裂によって難しい1年目となった後、アントンはBVBで「完全な安定感の象徴」へと成長した。コバチは数カ月前、そう評していた。

「守備のリーダー」といった呼ばれ方を本人は好まないが、指揮官はことあるごとに教え子を絶賛している。直近ではチャンピオンズリーグ初戦のビジャレアル戦を前に、コバチはアントンについてこう語った。「彼はリーダーだ。前に出ていく存在だ。1日24時間365日、サッカーを考え、食べ、眠り、飲んでいる。仲間を支え、決して諦めず、チームのためにすべてを捧げる。模範そのものだ」

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ヴァルデマール・アントンは2025/26シーズン、BVBで何度先発したのか？

すでに昨季、アントンは見事なシーズンを送り、守備面では今季序盤も負傷していた相棒ニコ・シュロッターベックより安定していた。「アイアンマン」とコバチが呼ぶアントンは、非常に高い信頼性と安定感を示し、それは数字にも表れていた。2025/26シーズン、アントンが公式戦47試合のうち出場できなかったのはわずか3試合。リーグ戦とカップ戦では35試合すべてにフル出場している。

ドイツ代表としてW杯に参加していたため、アントンは新シーズン開幕前、ドルトムントの選手の中でも準備期間が最も短い部類に入っていた。それでも、15キャップの代表選手が失ったものはほとんどなかった。むしろアントンは、止めたところからそのまま再開した。つまり、絶対的なトップフォームのままである。

アントンを、常に稼働できること以外の面でもこれほど価値ある存在にしているもの。それは、規律、メンタリティ、そして耐える力といった価値観を体現して先頭に立つことだ。アントンは無駄のないプレーをし、容赦なく、そして力強く守る、生粋のファイターである。中でも際立った武器へと成長したのが予測力だ。マッツ・フンメルス以降、BVBでこれほど賢く、そして効果的に前へ出て守れる選手はいなかった。

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ヴァルデマール・アントンは現時点でドイツ最高のセンターバックだ

それはスタッツにも表れている。アントンは、対人勝率、空中戦勝利数、インターセプト数、クリア数の面でリーグ屈指の選手に数えられる。ドルトムントの安定感にとって不可欠な存在であり、コバチ体制での上昇気流を象徴する顔の一人となっている。今季の素晴らしい滑り出しと現在のコンディションを踏まえれば、現時点でアントンより優れたドイツ人センターバックはいない。

だからこそ、代表チームの再出発において彼が決定的な役割を担わないとすれば、不思議に映るだろう。コバチと同じく、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップも、盤石な守備を土台に強みを引き出すサッカーを説いている。アントンは経験が非常に豊富で、肉体的にも精神的にも充実し、最終ラインを統率する力に優れ、若手にとっても重要な支えだ。要するに、将来のドイツ代表に対するクロップのビジョンに不可欠な資質をほぼすべて備えている。

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ユルゲン・クロップ体制のドイツ代表で、ヴァルデマール・アントンはどんな役割を担うのか？

代表におけるアントンの競争上の不利は、長い目で見れば、強力な左足とビルドアップでの見事な対角線のボールにあるかもしれない。そうした点では、シュロッターベックのほうがほんのわずかに適性が高い。とはいえ、バイエルンのヨナタン・ターが引き続きセンターバックのナンバーワンとして確固たる地位にあることを、あえて強調する必要があるだろうか。

確かなのは、アントン本人から自分を売り込むような振る舞いはほとんど期待できないということだ。「とても落ち着いていて、とても謙虚で、とても控えめだ」とコバチはかつて語っていた。「自分のエゴを後ろに置き、チームを前面に出す。本当に素晴らしい」。ドイツ代表での競争状況がアントンにとってどう発展していくかは、時間が教えてくれるだろう。少なくとも現在リーグ首位のBVBでは、もはや誰かとの競争にさらされる必要はない。

ヴァルデマール・アントン：BVBでの成績