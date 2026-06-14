スペインの報道によると、バルセロナのハンス・フリック監督は来季の右サイドバック問題の解決策を示した。

7月13日始まる新シーズンでは、右サイドバックのポジションが議論の的になる見込みだ。オファーがなく、選手も移籍を希望しなければ、ジュレス・コンデは残留し、補強は不要となる。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、フリック監督には エリック・ガルシアやアラウホを候補に挙げ、ジョアン・カンセロの完全移籍も検討する。さらに、チャビ・エスパルトとヘクター・フォルトの若手2人もプレシーズンに参加する予定だ。

フリックは、特性もプレースタイルも異なる2人の中から選択を迫られる見込みだ。

一方、フォルトはトップチームでの実戦経験が豊富で、難しい状況でも冷静さを保つ。昨季エルチェでプレーし、3得点2アシストを記録。高い戦術理解と規律を示した。

一方、シャビ・エスパルトは有望株で、フリックは彼の落ち着きとボール保持の安定感を「フィリップ・ラームを想起させる」と絶賛した。

さらに、ディフェンス陣の負傷で代役が必要となった際、フリックは「素晴らしい選択肢だ」とエスパルトを公に評価した。

彼の成長を見守ってきたと語り、けがからの回復も順調で、困難な時期にチームに貢献していると説明した。

フリックは、エスパルトが右サイドに新しい視点をもたらすと期待している。

フリックにとっての課題は、どちらを選ぶかだ。フォルトは安定感と経験があり、エスパルトは柔軟性と躍動感を持ち込む。個人の才能だけでなく、チームの状況も判断材料となる。

エリック・ガルシアも強力なライバルだ。起用される機会は少ないが、出場すれば高いパフォーマンスを示す。右SB経験はあるものの、アラウホほど起用されず、本職のジョアン・カンセロもいる。