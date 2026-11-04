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マイケル・キャリックは、ローマ相手の劇的な逆転勝利をクラブにとって「重要な夜」と表現した。一方で、今季が決定的な転機を迎えたとの見方には慎重な姿勢を示している。マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードで2点のビハインドを覆し、重要な3-2の勝利を収めた。これにより、10試合未勝利という低迷に終止符を打った。

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オールド・トラフォードで激闘

火曜夜、マンチェスター・ユナイテッドはローマを相手に、開始17分までに2点を先行された。ホームチームはまたしても失望の結果に終わるかと思われたが、鮮やかな反撃で3-2の逆転勝利を収めた。

この結果、プレミアリーグに所属するユナイテッドの連敗は3で止まった。さらに重要なのは、直近9試合で初めて勝利を挙げたことだ。苦しいシーズンを送るチームに、待ち望んでいた明るい材料をもたらした。

安堵よりも選手への誇り

自身の立場に大きなプレッシャーがかかる中でも、キャリック監督は試合終了の笛を聞いて個人的に救われた気持ちにはならなかったと強調した。45歳の指揮官が目を向けたのは、劣勢を覆した選手たちの粘り強さと精神力だった。

「正直に言って、いいえ」と、キャリック監督は安堵したかと問われて答えた。「それが正しいのか間違っているのか、普通なのかどうかは分からない。でも、安堵は感じなかった。選手たちのことが本当にうれしかった」

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勝利をつかむために必要だった奮闘をたたえ、ピッチ上で示された強い意志を強調した。「彼らが良いプレーをしたいと思っているのを感じた。だからこそ、彼らが本当に力を振り絞ってくれたこと、そしてみんなにとっても、ということだ」と付け加えた。

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責任を胸に、冷静さを保つ

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、オールド・トラフォードで寄せられる期待の大きさを認め、この勝利がチーム全体の士気にとっていかに重要かを語った。「その責任を感じている。だから、みんなが私たち全員の求めている気持ちを味わっているのを見ることができた。それが、私たち全員がここにいる理由だ」とキャリック監督は説明した。「あの瞬間、自分のことは本当にまったく考えていなかった。みんなの姿と、私たちが正しいことをすれば生み出せるあの感覚を、ただ見ていたんだ」

逆転勝利を明らかに誇らしく思っていた一方で、キャリック監督はすぐに期待を抑えた。この勝利をクラブにとって決定的な転機とは位置づけなかった。

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「浮かれすぎるつもりはない」と述べた。「重要な夜だったと思う。だが、現状を見極め、冷静さを保ち、週末のまた大きな試合に向けて準備しなければならない」

プレミアリーグ残留争い

ユナイテッドは次に、11月の代表戦期間を前にプレミアリーグでアストン・ヴィラと対戦する。この勝利で得た勢いを国内での安定した戦いにつなげなければならない。キャリック監督率いるチームは現在、リーグ戦で17位に低迷しており、得失点差のみで降格圏を上回っている。

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マンチェスター・ユナイテッドが降格圏の下位3チームから離れ、リーグ戦の立て直しを始めるには、今週末のヴィラ戦で好結果を収めることが不可欠だ。