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レアル・マドリーが、守護神ティボー・クルトワと2028年6月までの新契約を結んだ。9月に口頭合意に達していたベルギー代表GKは、このたび正式に契約書にサインし、サンティアゴ・ベルナベウでのプレーを続けることになった。

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クルトワ、レアル・マドリーでのプレー継続へ

ティボー・クルトワがレアル・マドリーと新契約を結び、2028年6月までクラブに残留することになった。移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ベルギー代表GKは9月にレアル・マドリーと口頭合意に達し、今週、契約書にサインした。

1年間の延長により、改めて交渉することなく、34歳のクルトワを来シーズン終了まで確保した。クラブからの正式発表は数日中に見込まれるが、正GKとの契約延長はマドリーのチームにとって大きな追い風となる。

34歳でも世界屈指のパフォーマンス

34歳となったクルトワは、今も世界屈指のGKとして活躍を続けている。レアル・マドリーは通常、ベテラン選手との契約には慎重だが、そのパフォーマンスを受けて契約を延長した。今季のラ・リーガでは11試合に出場し、4度のクリーンシートを記録。失点はわずか9で、セーブ率は78％に達している。

スペインの首都でクルトワと間近で仕事をしてきた人々にとって、その衰えない実力は驚きではない。レアル・マドリーの前監督カルロ・アンチェロッティ氏は以前、練習でも際立つクルトワの実力を称え、こう語っていた。「彼はあまりに優れているので、攻撃の選手たちがもう少し自信を持てるよう、練習ではわざと何本かシュートを通してくれと頼むこともあった」

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マドリーで築いた輝かしい実績

2018年8月に報道によれば3500万ポンドでチェルシーから加入して以来、クルトワは大一番で勝負を決める、マドリー屈指の選手としての評価を確立した。サンティアゴ・ベルナベウではラ・リーガ優勝3回、UEFAチャンピオンズリーグ優勝2回を経験。2022年のリヴァプールとの欧州決勝では、大会決勝の記録となる9セーブを披露した。

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クルトワは2023年8月に前十字靱帯断裂、2024年3月には右膝の半月板損傷を負いながらも、トップレベルのプレーを維持してきた。復帰後にはラ・リーガ通算150勝に到達し、チャンピオンズリーグではGKとして歴代最多となる通算3アシストを記録。欧州最高峰のクラブ大会での出場も100試合を超えた。

マドリーが進める主力との契約延長

クルトワの契約延長は、レアル・マドリーの首脳陣が主力を維持するために積極的に進める契約更新の一環だ。クラブは最近、アルダ・ギュレルとは2032年までの長期契約を、ヴィニシウス・ジュニオールとも長期契約をまとめた。一方、MFジュード・ベリンガムとの交渉は続いている。

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当面の去就が決まったクルトワは、今後2シーズン、レアル・マドリーの国内タイトルと欧州タイトル獲得に向けた戦いに集中できる。