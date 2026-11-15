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フランス代表MFルーカス・ダ・クーニャは、ジネディーヌ・ジダン監督に守備的MFとして起用されたことを受け、守備面ではまだ改善が必要だと認めた。コモのキャプテンを務めるダ・クーニャは、フランス代表がトルコとのUEFAネーションズリーグの重要な一戦に臨むのを前に、代表での急速な台頭について語った。

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ルーカス・ダ・クーニャ、フランス代表での意外な役割に適応

コモの主将ルーカス・ダ・クーニャが、ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表で予想外の台頭を見せている。守備的MFとして起用された25歳は、フランス代表のUEFAネーションズリーグでの戦いで注目を集めている。

イタリアに僅差で敗れた後、ジダン監督率いるフランス代表はボルドーでのトルコ戦に向けて準備を進めている。勝ち抜きを決めたいフランス代表にとって、ダ・クーニャは重要な役割を担うと見込まれる。

要求の厳しい守備的MFの役割に適応

クラブではセスク・ファブレガス監督の下、通常はより前方でプレーしているダ・クーニャは、フランス代表の中盤の底を担うには、フィジカル面でも戦術面でもまったく異なる対応が求められると認めた。

「確かにコモでは役割が違い、もっと前でプレーしている。ここでは守備陣の前にいて、クラブほど前に出る必要はない。でも、どちらのポジションも気に入っている」とダ・クーニャは説明した。

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「この守備的MFの役割は僕にとって新しい。守備で多くの仕事が必要だし、フィジカル面で僕は怪物ではない。ボールを奪い返さなければならないし、守備面ではまだ成長できる」

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セスク・ファブレガスとジネディーヌ・ジダンの影響

ダ・クーニャは、ファブレガス監督の下でクラブで成長したことが、代表で求められる戦術的な要求への備えになったと語った。かつてレンヌに所属したこの選手は、イタリアへの移籍後、ウインガーから総合力を備えたセントラルMFへと転身を遂げた。

コモの主将はまた、9月にフル代表へ初招集された後、ジダン監督から個人的なサポートを受けたことも強調した。「自分が理由もなくここにいるわけではないと感じさせてくれた。僕のことを知るために、たくさん話しかけてくれた。関係はとても良い」とダ・クーニャは明かした。

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トルコ戦を前に主将キリアン・エンバペについて問われると、ダ・クーニャはこう付け加えた。「彼は調子が良いし、僕たちとともに全力で取り組んでいるのが伝わってくる。僕たち全員と同じように、試合を前に自信を持っている」

トルコとの重要な一戦に向けて準備

フランス代表は、サン・シーロでの敗戦から立ち直り、準々決勝進出を決めるには勝利が不可欠だと分かった上で、日曜夜にスタッド・アトランティックでの一戦に臨む。

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就任後初の敗戦を喫してもジダン監督は冷静さを保ち、チームは完全に集中しており、心配もしていないと強調する。それでも、フランス代表には結果を出す重圧がかかっている。

ダ・クーニャが中盤の底を支え、エンバペが攻撃をけん引するフランス代表は、グループステージを良い形で締めくくる態勢を整えている。