アル・アハリは、ゴールキーパーのポジションで選択肢がどうなるかについて、サポーターから高まる疑問に直面している。セネガル人GKエドゥアール・メンディの離脱期間が、重要な試合でゴールを守る責任を担うにあたり、国内の代替選手たちがどこまで準備できているのかという議論を再燃させたためだ。

サウジアラビアの新聞「アッシャルク・アル・アウサト」によると、GKアブドゥルラフマン・アル・サブニが直近の出場で見せたレベルは、アル・アハリのサポーターの間で賛否の分かれる反応を引き起こした。メンディの離脱がチームの守備の安定性に与える影響への懸念があり、とりわけ高い集中力とプレッシャーへの対処経験を要する対戦ではなおさらだ。

懸念は控えGKのパフォーマンス評価にとどまらず、試合結果に最も敏感で影響を及ぼすポジションの一つとされるこのポジションにおいて、度重なる離脱や突発的な欠場にチームがどこまで対応できるかにも及んでいる。

同紙は、メンディが国際的な経験と大一番をさばく能力を備えていることから、チーム内で重要な戦力的地位を占めていると指摘した。そのため、彼の欠場は、とりわけ決定的な対戦となれば、コーチングスタッフにとって一つの難題となる。

一方で、控えGKの出場は、コーチングスタッフにとって彼らの本当の実力を見極め、責任を担える能力を評価する機会を与える。ただし、競争のプレッシャーとサポーターの期待の高まりが、許容されるミスの幅を限られたものにしている。

アル・アハリのサポーターは、このポジションの安定性を欠くことで一部の対戦においてチームが影響を受けることを恐れている。とりわけタイトル争いには、同等のレベルを発揮できる代替選手の存在が求められ、いかに重要であろうとも、チームの準備が一人の選手の有無に左右されないことが必要だからだ。

冬の移籍期間が近づく中、国内のゴールキーパーと契約することが、コーチングスタッフが競技運営部門と連携して検討しうる選択肢の一つとして浮上している。これは、このポジションでの競争を強化し、必要な時に出場できる経験と能力を備えた代替選手を確保することを目的としたものだ。

今のところ、新たなGKと契約する公式決定が下されたという確かな兆候はないが、メンディの離脱期間中に見られたレベルが、とりわけ国内および大陸の大会が続く状況の中で、コーチングスタッフにチームのニーズを再評価するよう促す可能性がある。

国内GKの獲得は、外国人選手の登録リストに変更を加える必要なく、チームに十分な経験を備えた追加の人材が必要だとコーチングスタッフが判断する場合、戦力面で適切な選択肢となりうる。