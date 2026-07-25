守備の混乱が響き、PSVはビジャレアルとの親善試合で苦杯をなめた

PSVはプレシーズン最初の一般公開された練習試合でビジャレアルに1-3で敗れた。ルベン・ファン・ボメルはほぼ1年に及ぶ負傷離脱を経て、エイントホーフェン勢の先発として復帰したが、後半はベンチから、自軍が守備の拙さを突かれて罰を受ける様子を見守ることになった。

エイントホーフェン勢は試合の入りこそ説得力のあるものだった。開始2分、スフェン・マイナンスの見事な突破とクロスからアラサン・プレアにチャンスが訪れると、その後もデニス・マンとティゴ・ラントが脅威を生んだが、スペイン人GKを破るには至らなかった。

10分を過ぎたあたりから、ビジャレアルが主導権を完全に握った。元アヤックスのFWジョルジュ・ミカウタゼが数分のうちに3度の決定機を迎えたが、GKマテイ・コヴァルが2度にわたって得点を阻止し、さらに次のシュートはゴールの脇へ外れていった。

その後もPSVの守備は非常にもろさを感じさせた。コヴァルがビルドアップであっさりボールを失い、フラミンゴにもミスが出て、ミカウタゼが再びフリーでゴール前に現れたが、ビジャレアルは数々の贈り物を生かし切れなかった。

一方のPSVは、形を作った決定機をほとんど生み出せなかった。ファン・ボメルが左からのクロスでプレアを見つけたものの、FWはシュートを打とうとした際に足を滑らせ、前半終了間際にはマンが素早く再開したFKに頭で合わせたが、ボールはゴールの上を越えた。

ボス監督は後半からファン・ボメルに代えてアミル・ブアムディを投入したが、試合の流れは当初変わらなかった。ビジャレアルは引き続きチャンスを逃し、コヴァルは再三の好セーブでPSVを踏みとどまらせた。ミカウタゼに再び1対1を作られた場面もその一つだった。

それでも66分、ついに当然とも言える先制点が生まれる。プレアのボールロストからミカウタゼがPSV守備陣の裏へ抜け出し、コヴァルをかわして無人のゴールへ0-1を流し込んだ。6分後にはティアムがクロスを難なく押し込み、スペイン勢の2点目を決めた。0-2となった。

75分、マウロ・ジュニオールがビジャレアル守備陣の拙い対応を突き、PSVは思いがけず試合に引き戻された。だが、反撃への期待は1分も経たないうちに消えた。コヴァルの新たなミスの後、カバネスが1-3で試合を締めくくった。

PSVは来週水曜日、毎年恒例のFCアイントホーフェンとの練習試合に臨み、その後、翌週日曜日にAZとのヨハン・クライフ・スハールでシーズンが正式に幕を開ける。