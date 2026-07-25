PSVはプレシーズン最初の一般公開された親善試合でビジャレアルに1-3で敗れた。ルベン・ファン・ボメルは約1年に及ぶ負傷離脱を経てエイントホーフェン勢の先発で復帰したが、後半はベンチから、自軍が守備の拙さを突かれて罰を受ける様子を見守ることになった。

エイントホーフェン勢は試合の入りこそ説得力のあるものだった。開始2分、スフェン・マイナンスの見事なプレーとクロスからアラサヌ・プレアにチャンスが訪れると、その後はデニス・マンも相手ゴールを脅かしたが、スペイン人GKを破ることはできなかった。

10分あまりが過ぎると、ビジャレアルが主導権を完全に握った。元アヤックスのFWジョルジュ・ミカウタゼが数分のうちに3度の決定機を迎えたが、GKマテイ・コヴァルが2度にわたってゴールを阻止し、その次のシュートも枠を外れていった。

その後もPSVの守備は非常にもろく映った。コヴァルがビルドアップであっさりボールを失い、フラミンゴもミスを犯し、ミカウタゼが再びフリーでゴール前に抜け出したが、ビジャレアルはそうした数々の贈り物を生かし切れなかった。

一方のPSVは、崩し切った形のチャンスをほとんど作れなかった。ファン・ボメルが左からのクロスでプレアを見つけた場面では、FWはシュートを打とうとした際に足を滑らせ、前半終了間際にはマンが素早く始めたFKに頭で合わせたものの、ゴールの上へ外した。

ボス監督は後半開始後、ファン・ボメルに代えてアミール・ブハムディをピッチに送り出したが、試合の流れは当初変わらなかった。ビジャレアルは引き続きチャンスを逃し、コヴァルはミカウタゼに再び1対1を作られた場面などで複数の好セーブを見せ、PSVを踏みとどまらせた。

66分、ついに値千金の先制点が生まれた。プレアのボールロスト後、ミカウタゼがPSV守備陣の裏を突き、コヴァルをかわして無人のゴールに0-1を流し込んだ。6分後にはティアムがクロスを難なく押し込み、スペイン勢の2点目を記録した。0-2となった。

75分にはマウロ・ジュニオールが、ビジャレアル守備陣の拙さを突いてPSVを思いがけず試合に引き戻した。ただ、反撃への希望は1分もしないうちに消えた。コヴァルの新たなミスの後、カバネスが1-3で試合を締めくくった。

PSVは来週水曜日、毎年恒例の親善試合でFCエイントホーフェンと対戦し、その後、来週日曜日にAZとのヨハン・クライフ・スハールでシーズンが正式に幕を開ける。