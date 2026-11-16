守備に警鐘！トルコの終盤の反撃を受け、ジャケがフランスに改善を要求

共有 GOALをGoogleでフォロー

フランス代表DFジェレミー・ジャケは、準々決勝進出を決めた一方で、守備の集中力を高める必要があると認めた。イブラヒマ・コナテとの連係を振り返り、決勝トーナメントで強敵と対戦する可能性にも言及している。

広告

サン・シーロでの失意から立て直し

フランスはボルドーでトルコに2-1で勝利し、UEFAネーションズリーグのグループA1で首位を確保した。イタリアに1-3で敗れた後、立て直しに成功した。ジネディーヌ・ジダン率いるチームは、エミルハン・トプチュのオウンゴールとエリ・ジュニオール・クルピの得点で試合の大半を支配したものの、終盤にアブドゥルケリム・バルダクジのヘディング弾を許し、ホームで無失点を逃す結果となった。

決勝トーナメントへの意気込み

試合後、ジャケは準々決勝に進むフランスが高い目標を掲げていることを明確にした。

「目標はできるだけ勝ち進むこと。準々決勝でスペインと対戦することになっても問題はない。最初の目標は達成できた」とジャケはTF1に語った。

「イタリア戦の後、あれはちょっとしたミスにすぎなかったとフランスの人々に証明したかった」

広告 広告

守備の連係とミスを分析

ジャケは、新たな戦術的指示に対応し、イブラヒマ・コナテと初めてセンターバックでコンビを組む中で、試合中の修正が必要だったと認めた。

Related Topics

「守備の問題？ イブー［コナテ］と一緒にプレーするのは初めてだった。新しい指示もあり、連係もまだ十分にできていない。いろいろな要素が重なった」とジャケは説明した。

「ハーフタイムに監督から、ボールを失ったときのプレーが十分にアグレッシブではないと思うと言われた。そこはうまく修正できたと思う」

広告

終盤の失点を振り返る

トルコに終盤の一矢を許した場面について、ジャケはアディショナルタイムにマークが外れたことへの悔しさを示した。

「あの失点の場面で、彼が完全にフリーだったのは普通ではない。私は自分のマーク相手についていた。その選手の後ろに誰も見えなかったが、ボールはネットに入っていた」とジャケは認めた。

広告

「こうした点を改善しなければならない」。フランスは3月の準々決勝までの数カ月を使い、これらの課題を解消していく。