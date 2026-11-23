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アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が日曜日、ルイス・アラゴネスのラ・リーガ歴代最多勝記録を更新し、自身のチームを「守備的すぎる」と評する批判に反論した。アルゼンチン出身の指揮官はヘタフェに3-0で快勝し、スペイン1部で通算345勝目を達成。クラブの故レジェンドが長年保持した344勝の記録を上回った。

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アルゼンチン出身の指揮官、クラブのレジェンドを超える

シメオネ監督はラ・リーガ通算567試合目で345勝目を挙げた。アラゴネスが2004年に最後の勝利で344勝に到達するまでに要した試合数より、189試合少ない。アレックス・バエナとジョニー・カルドソのゴールで、アトレティコは前半のうちに試合の主導権を握った。 両得点をアシストしたのはフリアン・アルバレスだ 。終盤には、アレクサンダー・セルロートへのファウルでジェネ・ダコナムがVARによる確認を経て退場となり、アレハンドロ・グリマルドがPKで追加点を挙げた。

「守備的なチーム」との評価を否定

試合後、節目の勝利を振り返ったシメオネ監督は、その達成が大きな意味を持つと認めた。「うれしいよ。普段、喜べることはあまり見つからないが、この記録の裏には途方もない努力がある」

2011年の就任以来、アトレティコのスタイルを大きく進化させてきたにもかかわらず、指揮官は今も戦術をめぐるおなじみの批判にさらされている。スペインのテレビ局Movistarでその批判について問われると、こう続けた。「それに、私たちには絶えず批判が向けられる。あまり重くは受け止めていないが、耳には入れている」

「私たちがまるで常に守るためだけにプレーしているかのように、守備的なチームだと語られる。守るだけで345勝はできない。そんなことが可能だろうか？」

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長期にわたる指揮が物語るアトレティコでの偉業

約15年前、苦境にあったクラブの指揮を引き受けたシメオネ監督は、レアル・マドリーとバルセロナの牙城を崩しながら8つのタイトルを獲得し、アトレティコをスペインサッカー界で確固たる地位を築く第3の勢力へと変えた。勝率や獲得タイトル数で上回るライバルの指揮官はいるかもしれないが、トップレベルでの粘り強さと一貫性で肩を並べられる者は少ない。

指揮官として深い傷を残したレアルとのチャンピオンズリーグ決勝での2度の敗戦も、その歩みを止められなかった。一度はPK戦で、もう一度は後半アディショナルタイムに追いつかれた末、延長戦で敗れた。それでも黒ずくめの指揮官は、タッチライン際で変わらぬ熱量を保ち続けた。アラゴネスが記録を樹立してから22年を経て、歴代最多勝記録はアトレティコの偉人から、もう一人の偉人へと受け継がれた。

首位を追うアトレティコ

日曜日の勝利でリーグ戦直近9試合は8勝となり、 アトレティコは勝ち点を31に伸ばした 。レアルとは2ポイント差、首位バルセロナとは5ポイント差だ。バエナ、アルバレス、カルドソがかみ合い、シメオネ監督のチームは冬の試合日程を前に勢いに乗っている。この好調を本格的な優勝争いにつなげるには、攻撃面での鋭さを維持することが欠かせない。