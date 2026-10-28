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フリートウッド・タウンのDFジェイク・バティは、プレミアリーグ王者アーセナルをPK戦で破るというカラバオカップの大番狂わせを演じた後、チームメイトの粘り強さを称えた。4部に所属する格下のフリートウッド・タウンは、リーグの序列でミケル・アルテタ監督率いるチームより84位下に位置する。それでもホームで1-1の引き分けに持ち込み、PK戦を5-3で制した。

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4部の格下がイングランド王者に衝撃の勝利

バティは、土曜日のエヴァートン戦勝利から先発9人を入れ替えたアーセナルを破ったことで、リーグ2で18位につけるマット・ローラー監督のチームが一つにまとまると考えている。ドローンによる8分間の中断の後、フラムから期限付き移籍中のアーロン・ルーパロ＝ビが17歳のマーリ・サーモンにボールを転がして渡すと、サーモンは21分、デビュー戦のGKイラン・メリエの股下を抜いて得点。49分にヴィクトル・ギェケレシュが同点とした。その後のPK戦では、GKジェイ・リンチがブルーノ・ギマランイスのシュートを阻止し、コナー・ホーイが5-3の勝利を決めた。

10人となったアウェーチーム、数々の好機を逃す

アーセナルはハーフタイムから出場したマルティン・ウーデゴールの投入で攻勢を強め、シュート26本、相手ペナルティエリア内でのボールタッチ59回を記録した。しかし、リース・ベネット、ショーン・ルーニー、ホーイの懸命なブロックがアウェーチームの得点を阻む。さらに86分には、16歳のマックス・ダウマンがハリソン・ニールを蹴ったとして退場処分を受けた。この退場は、2025年5月のリヴァプール戦でミケル・メリーノが退場して以来、アーセナルにとって79試合ぶりのレッドカードとなった。終盤にはリンチがベン・ホワイトとウーデゴールのシュートも防いだ。

試合後、ピッチへの観客の乱入とローラー監督の涙を呼んだのは、1992年のFAカップでレクサムがアーセナルを破って以来となる、4部チームによるイングランドの現王者撃破だった。バティは『BBC Radio 5 Live』にこう語った。「イングランド王者が僕らのホームにやって来る。厳しい試合になることも、粘って結果をつかまなければならないことも、最初から分かっていた」

「90分を通せば、1-1はおそらく妥当な結果だったと思う。僕らはやるべきことをやり、全員がゲームプランを守った。大きな自信とモチベーションになったし、チームの仲間たちの絆も深まる。今、世界最高と言ってもいい選手たちを相手にしても、互いを信頼できると分かったからだ」

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DF、カップ戦での闘志を再現するよう求める

ローナン・コフラン、ニール、ウィル・デイヴィス、アンディ・キャノン、ホーイが全員メリエからPKを決め、フリートウッドはPK戦での連勝を4に、PKの連続成功を16本に伸ばした。この大舞台がさらなる意欲につながったか、またチームがどう持ちこたえたかを問われたバティは、こう続けた。「毎試合、これを再現しなければならない。リーグ戦の成績は望んでいたほど良くないのに、なぜかカップ戦では全員の闘志が少し増す。僕らは魔法のような瞬間をいくつか生み出した。今回のことは孫に語り継げる」

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「相手がここに来てボールを支配するのは分かっていた。僕らだって分別はある。自分たちがどんなチームで、相手がどんなチームか分かっている。後半早々に決められたときは、当然『まずい、ここから始まるぞ』と思う。でも、僕らには粘り強さがあり、声を掛け合い、チームの仲間たちが築いてきた文化があると思う」

「全員が互いのために役割を果たし、自分の居場所を懸けて戦っている。それが必要なんだ。土曜日の試合にも、この勢いと自信を持ち込んで勝ち点3を取らなければならない。ホームでは［アーセナル］を相手に良い試合ができると分かっていたし、観客が僕らを後押ししてくれることも分かっていた」

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「抑えるべきところでは、相手をかなり抑えられたと思う。そして、こんな経験を阻むことはできないと思う」

フリートウッド、準々決勝の組み合わせ抽選へ

フリートウッドの準々決勝の対戦相手は、チェルシー対リヴァプールの4回戦が終了した後、水曜日の夜に行われる抽選で決まる。ハイベリー・スタジアムでカップ戦の快挙を成し遂げたローラー監督のチームは、リーグ2の18位から順位を上げるため、この新たに得た自信を土曜日のリーグ戦にすぐにつなげなければならない。一方、衝撃の敗戦を喫したアルテタ監督率いる王者アーセナルも、プレミアリーグのタイトル防衛に再び目を向け、直ちに態勢を立て直す必要がある。