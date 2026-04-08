子供じみたミス…バイエルン・ミュンヘンに完敗し、レアル・マドリードのスター選手が批判の的となる

火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた後、レアル・マドリードのスター選手の一人が激しい批判を浴びた。

次週水曜日にはアリアンツ・アレーナで第2戦が行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決定し、パリ・サンジェルマン対リヴァプールの勝者と対戦することになる。

しかし、第2戦を控えた今、レアル・マドリードの右サイドバックであるイングランド人選手トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、バイエルン・ミュンヘン戦でのパフォーマンスに対し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンから批判を浴びている。

ルイス・ディアスがアーノルドの背後を抜け出し、前半終了間際にバイエルンの先制点を挙げた。このプレーに対しロイ・キーンは激しく批判したが、このイングランド人スターはキリアン・エムバペが決めたレアルの唯一のゴールをアシストした。

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キーンはCBSテレビのインタビューで次のように語った。「聞いてくれ、もううんざりだ。重要な試合のたびに同じ話だ。人々は常にパスワークの素晴らしさについて語っているが、基本はどうなんだ？守備のことだ」

また、紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると、彼は次のように付け加えた。「このレベル、つまりチャンピオンズリーグでは、そんなふうに無視することはできない」。

さらに彼はこう続けた。「子供じみたミスだ。ルイス・ディアスに、まるで自分が存在しないかのように抜き去られるなんて？ 馬鹿げている！ まるで彼が人生で一度も右サイドバックをプレーしたことがないかのようだ」

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドはこう締めくくった。「重要な試合には強靭なディフェンダーが必要だが、彼は今、そのレベルには程遠い」。

なお、アーノルドはリヴァプールで9年間過ごした後、今シーズンの開幕に合わせてレアル・マドリードに加入した。