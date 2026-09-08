レアル・マドリーのスーパースター、キリアン・エムバペが、インテル・ミラノとのチャンピオンズリーグ初戦を前にした記者会見で、今年のバロンドール受賞は自分にとってかなり好ましいものだと明言した。ただ、クリストフ・デュガリーはそうした発言を快く思っていない。

「この夏、最も権威ある大会で僕は歴史を作ったが、まだ先は長い」と、エムバペは自信たっぷりに語った。「今年は、僕がバロンドールを勝ち取るのに良い年になり得る」。なぜなら「僕自身、常に自分を世界最高の選手だと思っている」からだ。

そのためエムバペにとっては、「世界最高のクラブでプレーしていれば、人々がそうした賞と君を結びつけるのはごく普通のこと」でもあるという。「街でも多くの人が僕にバロンドールの話をしてくる。多くの人が、僕をバロンドール受賞の可能性がある選手として語っている」

デュガリーは、かつてエムバペと同じくフランス代表のストライカーだったが、そうした発言の率直さにはほとんど理解を示さなかった。「このような個人賞を公に求めるのは、子どもじみていて哀れだと思う。そうして求めることは器の大きさを感じさせない。とりわけ代表チームのキャプテンならなおさらだ」と、RMCのポッドキャスト『Rothen s'enflamme』で非難した。

「本当に際立った選手がいなかったシーズンだ！」

さらにこう続けた。「これは、本当に際立った選手が誰もいなかったシーズンだった。チームレベルでも個人レベルでも、すべてを勝ち取った選手はいない。誰の勝利も明白で確実だと言えるほど、突出したパフォーマンスを見せた者はいなかった」

また、サッカーが「ますます個人主義的になっている」ことが、フランス代表通算55試合出場のデュガリーを「何度もひどく怒らせる」という。「自分自身や個人賞について話すのではなく、チームについて、成功を分かち合うことについて、一緒に勝ち取りたかったのに勝ち取れなかったトロフィーについて話すべきだ」

それでも最後には、デュガリーはレ・ブルーのキャプテンに対して歩み寄る姿勢も見せた。というのも、「このやり方には基本的に賛成しないとしても、自分が世界最高の選手だと彼が考えることは、今でも理解できる」からだ。