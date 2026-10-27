娼婦とまで：ローマのディフェンダーの妻、夫の不倫についての痛ましい詳細を暴露

イタリア・ローマに所属するブラジル人ディフェンダー、ウェズレイ・フランサの妻アマンダ・マルチンスが、2人の結婚生活について衝撃的な事実を暴露した。23歳のサッカー選手である夫が、妊娠期間中を含めて何度も自分を裏切っていたと訴え、夫の複数の交際関係を示す証拠を自らの目で確認したと主張。そのうえで、2人の別居が既成事実になったと明らかにした。

アマンダはインスタグラムのアカウントを通じた発言の中で、夫による度重なる不貞行為だとするものの詳細を明かした。噂に頼ったわけではなく、夫が他の女性たちとの逢瀬の際に自ら記録した写真や動画を自分の目で見たと説明し、そうした場面で夫が結婚指輪をはめたまま、自分の気持ちも結婚関係への敬意も顧みなかったと指摘した。

アマンダは、ソーシャルメディア上で自身のプライベートに関する噂や報道が広まったことを受けて公に語る決意をしたとし、裏切りは一度や二度ではなく何度も繰り返され、相手には売春婦も含む複数の女性がいたと主張した。

さらに彼女は、ウェズレイの携帯電話にアクセスすることができ、そうした逢瀬の証拠だとするものを確認したと述べ、それらの出来事の詳細を自分の目で見たうえで、写真や動画を自分の携帯電話に移したと説明した。

妊娠中もウェズレイは私を裏切った

元ローマのディフェンダーの妻は、夫の不貞だとするものを知って大きなショックを受けたと強調。夫に何度も事実を認める機会を与えたが、夫はそれを否定し続け、その間、自分は精神的な苦痛に苦しみ、知った事実に涙したと語った。

アマンダは、控えめな性格ゆえ、自分の結婚のこうした詳細についてこれほど率直に語る日が来るとは想像もしていなかったが、長年の沈黙の末に自らの苦しみの一端を明かす決意をしたと述べた。そして、家庭と結婚の安定を保とうと絶えず努めていたにもかかわらず、ウェズレイは妊娠期間中でさえ自分を裏切ったと付け加えた。

彼女は、当時はインターネット上に一切の詳細を公表しないことを選び、夫を許して安定した結婚生活を築こうとする道を選んだと説明した。しかし、彼女の話によれば、最終的には自分の努力も夫の行動を変えることには成功しなかったという確信に至ったという。

不安発作と気まずい状況

アマンダの告発は不貞行為にとどまらず、2人でレストランや公共の場に出かけた際に目撃したという状況についても語った。彼女によれば、夫はウェイトレスや他の女性たちの電話番号を、トイレの列で待っている間でさえ尋ねていたという。

さらに彼女は、特にアルコールを飲んだときの夫の振る舞いが、これまで経験したことのない精神的な重圧や不安発作を引き起こしたと述べた。時には自分を責め、自分が夫に対して至らなかったのではないかと自問するに至ったが、彼女の表現によれば、責任は自分にはないと悟ったと説明した。

最終的な別離

アマンダは最後に、ウェズレイとの別居を強調して語りを締めくくり、夫は私生活において自由の身になり、関係の中で最低限の敬意を得ることへの希望を失ったいま、その振る舞いはもう自分にとって何の意味も持たなくなったと述べた。

アマンダとウェズレイの間には娘が1人おり、一方で、入手可能なテキストには、元妻が突きつけた告発に対するこのブラジル人選手の反論は含まれていなかった。

23歳のウェズレイ・フランサは、自国代表として8試合に出場した経験を持つブラジル人サッカー選手の1人で、これまでのキャリアではアトレチコ・トゥバランやフラメンゴでもプレーし、その後イタリアのローマに加入した。



