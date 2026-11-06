決定力を見せたフライブルク、トラブゾンスポルの連勝を止める
トラブゾンスポルのキャプテン、モハメド・サラーが、フライブルクにホームで0-1と敗れ、7連勝が途切れた後、チームに団結を呼びかけた。木曜日のUEFAカンファレンスリーグでは、14分にルーカス・キュブラーが決勝点を記録。ジュニオール・アダムのヘディングをアンドレ・オナナがはじいたところを押し込んだ。
この敗戦により、大会3試合を終えたトラブゾンスポルと、ドイツから訪れたフライブルクはともに勝ち点6で並んでいる。
サラーはトラブゾンスポルの反撃の中心となり、ミオ・バックハウスにセーブを強いるなどしたが、アディショナルタイムのシュートも阻まれ、ホームチームは同点弾を奪えなかった。
好機を逃した主将サラー、試合後に前へ
試合終了後、サラーは自身のプレーから目を背けず、チームメートのファビーニョとともに報道陣の前に立った。「［僕とファビーニョは］今夜、ベストのプレーができなかったと分かっている」と率直に認めた。
「僕には決めるべきチャンスがあったし、ファビーニョも、もっと良いプレーができたと分かっている」
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「でも、それがサッカーだ。うまくいかないときに姿を消すわけにはいかない。特に今夜のようなときこそ、団結しなければならない」と主将は訴えた。
接戦となった欧州での一戦、両監督が振り返る
トラブゾンスポルのトーマス・ライス監督も、試合の分岐点について主将と同じ見方を示す一方、後半の改善にも目を向けた。「単純なミスから失点した。チームは後半、非常に良い反応を見せた。残念ながら、結果は敗戦だった」と語った。
フライブルクのユリアン・シュスター監督は、ホームチームの質の高さと、スタジアムの熱気を称えた。
「トラブゾンスポルは質の高いチームだ。非常に集中し、エネルギッシュにプレーしていた」とシュスター監督は述べた。「我々は守備で非常によく動き、強いアグレッシブさを持ってプレーした……この勝ち点3を手にすることは、我々にとって極めて重要だった」
トラブゾンスポル、立て直しに目を向ける
トラブゾンスポルは後半にボールを持つ時間を増やしたものの、序盤30分のためらいがちなプレーに加え、ポール・オヌアチュとエルネスト・ムチが好機を逃したことが響いた。
ライス監督率いるチームは今後、欧州での戦いと国内での戦いをこなしながら、この敗戦を速やかに払拭しようとしている。
「今は前に進み続けるしかない。まだ試合は続く」とライス監督は締めくくった。トラブゾンスポルは次戦で勝利を取り戻すことを目指す。