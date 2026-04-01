始まったが……ガーナ代表とレナール監督の交渉の裏側が明らかに

報道によると、ガーナサッカー協会が、サウジアラビア代表の監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナール氏と、2026年ワールドカップでの「ブラック・スターズ」の指揮を執るための交渉を進めていることが明らかになった。

フランスの新聞『レキップ』は、レナール氏が現在の状況下では成功を収めるのが困難だと感じていることから、2026年ワールドカップ開幕前にサウジアラビア代表の指揮を離れる意向であることを報じていた。

同紙は、ガーナサッカー協会が、ワールドカップ開幕まで2ヶ月半を切った今月3月に解任されたオットー・アドゥの後任として、このフランス人監督を代表チームの指揮官に迎えることを検討していると報じた。

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サウジアラビア紙「アル・ヨム」はすでにこの報道を裏付けており、ガーナサッカー協会がワールドカップでこのフランス人監督の起用を真剣に検討していることを明らかにした。

同紙は、ガーナサッカー協会がすでにレナール氏と接触を開始しているが、それは代理人を通じてであり、「ブラック・スターズ」の指揮を執る意向を確認するためであると報じた。

一方で、ガーナサッカー協会は、特にレナールの契約が来年の6月まで残っていることを踏まえ、サウジアラビアサッカー協会の動向を待っているため、正式な交渉にはまだ着手していない。

レナール監督は、アフリカ大陸での指導者としてのキャリアを、2007年から2008年にかけてガーナ代表でスタートさせた。当時はフランス人監督クロード・ルロワのアシスタントを務めていたが、その後、コーチングスタッフ全員が解任された。