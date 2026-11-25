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ドイツ紙『ビルト』は、バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーと妻アニカの破局について、新たな詳細だとする情報を報じた。

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同紙によると、ノイアーが最近ブラジルで一緒にいる姿を見せた女性は23歳で、このドイツ人GKの理学療法士を務めているという。バイエルンに近い筋から伝えられた情報だとしている。

報道によれば、ノイアーとこの若い女性の関係はしばらく前から仕事上の枠を超えていたという。『ビルト』は、2人の親密な関係は数カ月前から続いており、最近のブラジル旅行中に始まったものではないと伝えている。

また、2人が9月末にイタリアのシチリア島で一緒に過ごしていたことも明らかになった。

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同紙はさらに、最も物議を醸しているのは妻との破局のタイミングだと伝えた。ノイアーは8月末に2人目の子どもが誕生してからわずか数日後、アニカに結婚生活を終わらせたいと告げたという。また、妻はノイアーがもう1人の女性と知り合いであることを知っていたとしている。

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同じ情報によると、ノイアーと23歳の女性は11月15日にブラジルへ渡り、高級リゾートのスイートルームに一緒に滞在した。

また、リオデジャネイロの北東に位置する海辺の町ブジオスに滞在中の2人の姿が映像にも収められている。

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また、『ビルト』は、共通の友人たちやアニカの家族が、バイエルンGKの破局への対応の仕方にショックを受け、憤っていると伝えた。一方で、同紙は情報筋の話として、アニカにとって現在の最優先事項は「幼い2人の子どもの幸せ」だとしている。

ドイツの複数のメディアは11月13日、40歳のノイアーが26歳の妻アニカと約6年の関係を経て破局したと報じていた。

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2人は2023年11月12日に小規模な式で民事婚を済ませ、その後2025年7月にはイタリアの南チロルで、家族や友人が出席する3日間にわたる盛大な結婚式を挙げていた。

2024年3月14日に第1子のルカが誕生し、2026年8月末には第2子を迎えたが、その誕生からほどなくして破局が報じられることとなった。

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ドイツの放送局「RTL」は独自情報として、実際の別居は10月初めにさかのぼり、ノイアーは家族で暮らしていた自宅を出て、アニカが2人の子どもとともに残っていると報じていた。

ノイアーがブラジルで若い女性と一緒にいる姿を見せたのは、11月7日のマインツ戦で負傷し、戦列を離れている期間中のことだった。

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バイエルンはメディカルチェックの結果、守護神が右足の腱の一つを部分断裂したと公式に発表しており、ノイアーはその後しばらくチームを離れることになった。

クラブはノイアーに対し、リハビリプログラムの一部をミュンヘン以外で行うことを許可していた。バイエルンのスポーツディレクターであるマックス・エベールは、ブラジル行きはクラブの承認を得たもので、クリスマスと年末年始の休暇期間にリハビリを本格化させる前に休養の期間を与える目的だったと説明している。

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ノイアーは実際に水曜日にミュンヘンへ戻り、クラブの施設でリハビリトレーニングを再開した。離脱期間は約2カ月になると見込まれている。