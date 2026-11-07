妥協の余地なし：モウリーニョ、強力な布陣でバレンシアを驚かせる

レアル・マdridを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、本日土曜夜にメスタージャで行われるバレンシア戦に向けた正式なスターティングメンバーを発表した。スペイン・ラ・リーガ第12節の一戦で、マドリー勢はこの試合で8連勝を達成し、首位争いを続けることを目指している。

スペインの『デフェンサ・セントラル』は、この試合に向けたモウリーニョの選択を明らかにした。出場停止処分の消化によりブラジル人のヴィニシウス・ジュニオールが欠場し、その穴を埋めるためにコートジボワール人のヤン・ディオマンデを起用。さらに守備ラインと中盤でも変更が加えられた。

レアル・マドリードの正式なスターティングメンバーは以下の通り。

ゴールキーパー：ティボ・クルトワ。

ディフェンス：フェデ・バルベルデ、イブラヒマ・コナテ、ディーン・ハウセン、マルク・ククレジャ。

ミッドフィールド：オーレリアン・チュアメニ、ベルナルド・シウバ、アルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガム、ヤン・ディオマンデ。

フォワード：キリアン・エムバペ。

モウリーニョの選択では、コナテとハウセンがセンターバックで再びコンビを組む形となった。一方、バルベルデが右サイドバックの役割を担い、ククレジャが左サイドを務める。チュアメニはAEKアテネ戦で休養を得た後、中盤に復帰し、ベルナルド・シウバと並んで出場する。

前線では、ポルトガル人監督はエムバペの活躍に期待を寄せている。エムバペはレアル・マドリードの直近6試合でネットを揺らしている。それに加えて、近数週間で傑出したパフォーマンスを見せているディオマンデも起用。ベリンガムはプレーメーカーの役割を担い、ギリシャでの直近の一戦で活躍し、ヒールで見事なゴールを決めたばかりだ。

レアル・マドリードは高い士気で試合に臨む。直近7試合で21ゴールを挙げ、バルセロナに2－1、ラシン・サンタンデールに無失点の3ゴールと、2つの際立った勝利を収めている。国際Aマッチ期間前に連勝を続けることを望んでいる。

バレンシアは勝ち点9でブービーの順位に位置している。前節ではエルチェに1－0で勝利し、メキシコ人指揮官ハビエル・アギーレ監督の下での初勝利を飾ったが、同監督は去る9月23日にカルロス・コルベランの後任として職を引き継いだ。