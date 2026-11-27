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レアル・マドリーがチャンピオンズリーグでPSVアイントホーフェンに5-1で快勝した後、ジョゼ・モウリーニョ監督はジュード・ベリンガムとジネディーヌ・ジダンを比較する見方を退けた。ポルトガル人指揮官は金曜日の記者会見で、広がる期待に言及し、両MFをどう評価すべきかについて慎重な見解を示した。

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モウリーニョ監督、ジダンとの比較を一蹴

モウリーニョ監督は、ベリンガムをジダンになぞらえる議論が広がるなか、これと距離を置いた。イングランド代表MFが今週、欧州の舞台で際立ったプレーを見せたことから、比較の声が上がっていた。

ベリンガム は火曜日、チャンピオンズリーグでPSVに5-1で勝利した後、広く称賛を浴びた。その堂々たるパフォーマンスを受け、伝説的なフランス人司令塔との共通点を指摘する声が上がった。しかし、金曜日に報道陣から比較について問われたモウリーニョ監督は、二人を比べるつもりはないと明言した。

時代は違えど、ともに最高峰

ポルトガル人指揮官は、両MFの資質を比べるのではなく、それぞれの時代の中で評価すべきだと強調した。世代が違う選手を直接比較しても意味はないと考えている。

モウリーニョ監督は金曜日、報道陣に「異なる世代の選手を比較するのは好きではない。ジダンは自身の世代で最高の選手の一人だったし、ジュードもすでに彼の世代で最高の選手の一人だ」と語った。

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ベリンガムの目覚ましい数字と謙虚な姿勢

ベリンガムへの称賛を支えているのは、今季を通じた安定した結果だ。まだ23歳ながら、今季はすでにマドリーで公式戦18試合に出場し、7得点を記録している。

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PSVから5得点を奪って大勝した試合での活躍により、さらに注目が集まった。それでも、急速に成長し、マドリーで存在感を高めるイングランド代表MFは、サッカー史における自身の立ち位置について謙虚な姿勢を崩していない。

以前に同じ比較を向けられた際には、 ベリンガム自身が過熱する評価を抑え 、ジダンは自分より「ずっと上」だったと主張した。

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アラベス戦に集中

ベリンガムとチームメイトは現在、次のリーガの試合でサンティアゴ・ベルナベウにデポルティーボ・アラベスを迎える準備を進めている。マドリーがホームのサポーターの前で勝ち点3の獲得を目指すなか、イングランド代表MFは再びチームに貢献したいところだ。マドリーは現在、13試合で勝ち点33を獲得してリーグ2位につけており、首位バルセロナとは勝ち点3差だ。