女性スタッフの顔に唾を吐いた？ バロンドール後、ラミン・ヤマルの父親に対する重大な疑惑が明らかに

報道によると、クロニカ・グローバルは、スペインの著名紙エル・エスパニョールの系列メディアで、ガラの翌日、目撃者の話として、ナスラウィがバルセロナ空港のカフェで口論の末に女性従業員の顔に唾を吐き、もみ合いに発展したと伝えた。

憤慨した目撃者らが仲裁に入ったものの、ナスラウィはその人たちにも襲いかかったという。ヤマルの父親は、人々に投げつけようと椅子にまで手を伸ばしたとされる。最終的には空港警察が介入せざるを得なかった。それでもナスラウィは、その後さらなるトラブルを起こすことなく、ロンドン行きの飛行機に搭乗を許されたという。

報道によれば、口論の発端は、ナスラウィが置くことを禁じられた場所に置いたとされる上着だった。別の場所に置くよう丁寧に求められたが、ナスラウィは無視し、最後には女性従業員に怒鳴り、脅し、唾を吐いたという。

スペインからの報道が事実なら、ヤマルの父親について伝えられてきた疑わしい人物像にも合致する。

スキャンダルが絶えないラミン・ヤマルの父親

息子が2025年のバロンドール授賞式で、翌年と同様に受賞を逃した際、ナスラウィはヤマルに対する陰謀を疑い、デンベレの選出を「一人の人間に対する最大の道徳的な損害」と呼んだ。選考では「非常に奇妙なことが起きた」とも語った。当時、授賞式の最中にもデンベレをからかっていたという。 2025年12月にはレアル・ベティスのファンを身ぶりを交えて挑発し、警備員が介入する事態となった。

2024年夏には、ナスラウィは地元ロカフォンダ地区で住民と激しく口論した後、刃物で刺され、重傷を負った。それに先立ち、バルコニーから水を浴びせられたとされ、これが事態のエスカレートにつながった。また、本人は2023年、右派ポピュリスト政党VOXの選挙運動用ブースへの暴行を伴う襲撃を巡り、傷害と器物損壊で有罪判決を受けた。

ナスラウィは、自身の感情的で、時に暴力的な行動について、てんかんのために強い薬を服用していることが原因だと説明したこともある。

もっとも、月曜日のバロンドール授賞式後に敗北を受け入れられない人物の役回りを担ったのは、ヤマルの叔父アブドゥル・アブデラウイだけだった。受賞者のハリー・ケインを酷評し、選考を厳しく批判した。

「私の甥は素晴らしかった。世界最高の選手だったことは誰もが知っている。サッカーが好きなら、ハリー・ケインではなくラミンを見に行くはずだ。ラミンは若いから、彼らはいつも『彼には時間がある。まだ19歳だ』と言う。だから賞を与えない。一方、サッカーを続けるのはあと3日ほどのハリーには、『さあ、彼に賞をあげよう』と言うんだ。（中略）」と、エル・チリンギートTVで語った。

ヤマルの父ナスラウィを巡る今回の出来事は、これまでのところ、いかなる公式筋からも確認されていない。このような出来事があったにもかかわらず、ナスラウィがなぜ渡航を許され、拘束もされなかったのかは疑問だ。クロニカ・グローバルが示唆する通りの事態が実際に起きていたなら、通常は搭乗を禁止されていたはずだ。そのため、なお疑問は残る。



