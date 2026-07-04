「女性と飲み物」：センガルサッカー連盟を巡る衝撃的な疑惑…司法が介入

セネガルサッカー連盟は金曜夕方に公式声明を発表し、2026年W杯出場を巡る一部メディアやSNSの批判を強く否定した。

声明では、根拠のない「深刻なメディアによる歪曲」と表現した内容を断固として拒否すると表明。特に、オンラインで拡散した「米国連邦当局者たちのワールドカップ：祝賀会、高級酒、そしてメニューに載った女性たち」という記事に強く反論した。

連盟はこれらの主張を強く否定し、指導者の名誉を傷つけ、一般市民やパートナー、FIFAやCAFなどの国際機関における組織のイメージを損なう誹謗中傷だと述べた。

同連盟は、これは組織の評判を傷つけることを目的とした組織的な誤報キャンペーンの一環であり、幹部らに帰せられる行為は、彼らに求められる「誠実さ、倫理、尊厳」に「完全に反する」ものであると強調した。

連盟は断固対応し、金曜日、アブドゥラ・ファル会長と法律顧問のモハメド・シドゥ・ディアニ氏を通じて、ダカール最高裁判所検察庁に正式な刑事告訴を提出した。

申し立てられた犯罪は、刑法255条（名誉棄損）、258条（偽計業務妨害）、260条（威力業務妨害）、262条（信用棄損）および報道法違反などである。 同連盟は、名誉毀損と虚偽報道の流布にあたるとして、加害者と共犯者を特定・起訴するための証拠を検察に提出した。

同連盟は、この組織的キャンペーンが国民や家族、FIFA、CAF、経済パートナー、公式スポンサーに対する連盟の評判に重大な損害を与えていると強調した。

同連盟は報道の自由と情報アクセス権を尊重すると前置きつつ、事実確認の徹底と倫理原則の遵守を強調し、「体制の安定を揺るがすいかなる試みも容認されない」と警告した。

声明は、ボランティアとプロ指導者の名誉回復を目指し、司法への信頼を強調した。代表チームはW杯出場後、メディアの厳しい監視下にある。