スペインは 2027年女子ワールドカップ でディフェンディングチャンピオンとして臨む。ラ・ロハは来夏のブラジルで再び頂点に立ち、史上初のメジャータイトル防衛を狙っている。 イングランドは2023年のオーストラリア大会で準優勝しており、2025年の欧州選手権決勝でスペインを破ったあと、2027年も再び優勝候補の一角となる見込みだ。アメリカと日本も序盤の有力候補に挙げられている。

だがまず、これらの国々は大会出場権を獲得しなければならない。開催国ブラジルを除けば、日本はすでにそれを成し遂げた17か国のうちの1つであり、2023年大会の共催国でベスト4入りしたオーストラリアもそれに続いている。さらに今後数日、数週間、数か月の間に、多くのチームが出場権獲得を決めていくことになる。

UEFAには大会出場11枠が与えられており、AFCには6枠、CONCACAFとCAFには少なくとも4枠が保証されている。そのほかでは、ブラジル以外にCONMEBOLの3か国が開催国とともに本大会へ進み、OFCには1枠がある。さらに2027年2月に行われる大陸間プレーオフで、残る3枠が争われる。

では、2027年女子ワールドカップ出場をすでに決めた国はどこか。そして次に出場権獲得を決める可能性があるのはどのチームか。 GOALがブラジルへの道のりに関する必要な情報をすべて届ける。

2027年女子ワールドカップ出場を決めたチームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日 ニュージーランド OFC 2026年4月15日 ドイツ UEFA 2026年6月5日 アルゼンチン CONMEBOL 2026年6月5日 コロンビア CONMEBOL 2026年6月5日 デンマーク UEFA 2026年6月9日 フランス UEFA 2026年6月9日 スペイン UEFA 2026年6月9日 アルジェリア CAF 2026年8月8日 モロッコ CAF 2026年8月8日 カメルーン CAF 2026年8月9日 マラウイ CAF 2026年8月9日

開催国ブラジルの自動出場を除けば、2027年女子ワールドカップ最初の出場枠は、3月の2026年AFC女子アジアカップで争われた。そこでアジア連盟に保証されている6つの出場枠が決まった。準決勝進出でワールドカップ出場が保証される形式だったため、オーストラリア、中国、韓国、日本はいずれも準々決勝で勝利し、本大会行きを決めた。

その後、準々決勝で敗れた4チームが2試合のプレーオフを戦い、勝者はワールドカップ出場、敗者は大陸間プレーオフ進出となった。フィリピンはウズベキスタンを破ってブラジル行きの切符をつかみ、北朝鮮はチャイニーズ・タイペイを下した。

ニュージーランドは4月、OFC予選の第3かつ最終ラウンドでパプアニューギニアに1-0で競り勝ち、ワールドカップ出場チームの一覧に加わった。敗れた相手は、ウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイとともに来年の大陸間プレーオフに回る。

ドイツは6月上旬、ノルウェーを2-0で下して1試合を残して予選グループ首位を確定させ、欧州勢として最初にブラジル行きを決めた。イングランドも同じ夜、スペイン戦で敗れなければそれに続いていたはずだったが、0-4の大敗によって現世界王者ラ・ロハが主導権を握った。その数日後、スペイン、デンマーク、フランスがUEFAの残る3つの自動出場枠を確保した。

開催国ブラジルを除くCONMEBOL最初の代表国も、同じく6月上旬に確定した。ペルーと1-1で引き分けるという期待外れの結果にもかかわらず、アルゼンチンはネーションズリーグ順位表の上位2チーム圏内で勝ち点4差を築いたことで本大会出場が保証された。一方、首位コロンビアはウルグアイに1-0で勝利し、出場権を確保した。自動出場枠はこの2つだけで、3位と4位で終えたベネズエラとエクアドルは、それぞれ大陸間プレーオフに回ることになった。

アフリカ勢の代表は、開催が延期された8月の女子アフリカネーションズカップを通じて決まった。当初は3月開催予定だったこの大会では、準決勝進出チームがワールドカップへ直接出場する。そして驚くべきWAFCONとなったことで、ブラジルには2つの初出場国が加わることになった。アルジェリアとマラウイがベスト4入りしたためだ。アルジェリアはこの大会でこれまでグループステージを突破したことがなく、マラウイに至ってはそれ以前にWAFCON出場経験すらなかった。さらに、準々決勝でナイジェリアを破って大会連覇中の王者にWAFCON史上最悪の結果をもたらしたカメルーンと、モロッコも来夏ブラジルへ向かう。

次に2027年女子ワールドカップ出場を決める可能性があるのはどのチーム？

UEFAの残る7つの出場枠は今年後半に確定する。イングランド、スウェーデン、イタリア、ノルウェー、オランダといった国々はいずれもプレーオフルートを勝ち抜かなければならない。これは10月の代表ウインドーに始まり、11月から12月にかけての期間に決着する。また、大陸間プレーオフ行きの1枠も争われる。

その後、最後の自動出場国は11月に行われるCONCACAF Wチャンピオンシップから決まる。アメリカ、カナダ、メキシコ、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、コスタリカ、エルサルバドルがこの大陸選手権を戦い、自動出場4枠とプレーオフ2枠が争われる。

大陸間プレーオフは2027年2月に実施され、ブラジルでの女子ワールドカップに出場する最後の3か国が決まる。現時点でこの大会への出場が決まっているのは、ウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、エクアドル、パプアニューギニア、ガーナ、南アフリカである。後者はナイジェリアを破って出場権を獲得しており、これによりスーパー・ファルコンズは史上初めて女子ワールドカップを欠場することになった。さらにCONCACAFの2か国、UEFAの2か国が加わる予定で、その顔ぶれは年内に確定する。

2027年女子ワールドカップはいつ開催される？

ブラジルが開催する2027年女子ワールドカップは、2027年6月24日に開幕する予定だ。大会では8つの異なる都市にある8会場が使用され、リオデジャネイロの象徴的なマラカナン・スタジアムもその1つに含まれる。2027年女子ワールドカップ決勝は2027年7月25日に行われる。大会の各ステージに関するそのほかの日程や、公式グループステージ抽選の詳細については、今後あらためて発表される。

2027年女子ワールドカップ出場チームの顔ぶれが徐々に固まり始める中、卓越した大会になることが期待されるこの舞台への高揚感は高まっている。女子サッカーファンは、bet365 bonus codeを利用することで、さらにこの大会に関わることができる。このコードでは魅力的なボーナスが提供され、ファンは大会結果、チームの力関係、選手のパフォーマンスに戦略的なベットを行うことが可能となる。2027年へ向かう道のりが進むにつれ、観戦とベッティングの体験はより魅力的で充実したものになる。

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