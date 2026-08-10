女子ワールドカップ2027出場決定チーム：ブラジルで開催される大会に出場する全代表一覧

スペインは 2027年女子ワールドカップ で前回王者として臨む。ブラジルで来夏開催される今大会で再び優勝し、史上初のメジャータイトル防衛を目指すことになる。2023年のオーストラリア大会ではイングランドが準優勝。さらに2025年の欧州選手権決勝でスペインを下したことで、イングランドも2027年に再び優勝争いの有力候補となる見通しで、アメリカや日本も序盤の本命に挙げられる。

ただ、その前に各国は本大会出場を決めなければならない。開催国ブラジルを除けば、日本はすでに出場権を獲得した17か国のうちの1つであり、2023年大会の共催国で4強入りしたオーストラリアもそれに名を連ねている。さらに今後数日、数週間、数か月の間に、多くのチームが本大会行きの切符を手にすることになる。

UEFAには11枠が割り当てられており、AFCには6枠、CONCACAFとCAFにはそれぞれ少なくとも4枠が保証されている。そのほかでは、開催国ブラジルに加えてCONMEBOLからさらに3か国が本大会に進み、OFCには1枠が与えられる。さらに、大陸間プレーオフで争われる3枠があり、こちらは2027年2月に完了する。

では、すでに2027年女子ワールドカップ出場を決めたのはどの国なのか。次に出場権獲得を決めそうなチームはどこなのか。GOALがブラジルへの道のりをまとめる。

2027年女子ワールドカップ出場を決めたチームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日 ニュージーランド OFC 2026年4月15日 ドイツ UEFA 2026年6月5日 アルゼンチン CONMEBOL 2026年6月5日 コロンビア CONMEBOL 2026年6月5日 デンマーク UEFA 2026年6月9日 フランス UEFA 2026年6月9日 スペイン UEFA 2026年6月9日 アルジェリア CAF 2026年8月8日 モロッコ CAF 2026年8月8日 カメルーン CAF 2026年8月9日 マラウイ CAF 2026年8月9日

開催国として自動的に出場するブラジルを除くと、2027年女子ワールドカップ最初の出場枠は、3月開催の2026年AFC女子アジアカップで争われた。ここでアジア連盟に保証された6つの出場枠が決定した。準決勝進出でワールドカップ出場が確定する形式だったため、オーストラリア、中国、韓国、日本はいずれも準々決勝で勝利し、本大会行きを決めた。

その準々決勝で敗れた4チームは、その後2試合のプレーオフに進出。勝者がワールドカップ出場、敗者が大陸間プレーオフ進出となった。フィリピンはウズベキスタンを破ってブラジル行きを決め、北朝鮮はチャイニーズ・タイペイを下した。

4月にはニュージーランドもワールドカップ出場チームの一覧に加わった。OFC予選の第3かつ最終ラウンドでパプアニューギニアに1-0で競り勝ったためである。敗れたパプアニューギニアは、来年の大陸間プレーオフでウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイと合流する。

ドイツは、6月上旬にノルウェーを2-0で下して1試合を残して予選グループ首位を確定させ、欧州勢で最初にブラジル行きの切符を手にした。同じ夜、イングランドもスペイン戦で敗れなければ出場決定となるはずだったが、0-4の大敗を喫したことで、現世界王者のスペインが優位に立った。そしてその数日後、スペイン、デンマーク、フランスがUEFAの残る3つの自動出場枠を確保した。

開催国ブラジルを除くCONMEBOL最初の代表国も、同じく6月上旬に決定した。ペルーと1-1で引き分けるという不本意な結果だったものの、ネーションズリーグ順位表の上位2位圏内で4ポイント差を築いたことで、アルゼンチンの本大会出場は確定。一方、首位コロンビアはウルグアイに1-0で勝利し、本大会行きを決めた。自動出場枠はこの2つのみで、ベネズエラとエクアドルはそれぞれ3位、4位で大陸間プレーオフに回ることになった。

アフリカ勢の出場国は、延期されて8月に行われた女子アフリカネーションズカップで決まり始めた。当初は3月開催予定だったこの大会では、準決勝進出チームがワールドカップ出場権を獲得する。そして波乱に満ちたWAFCONの結果、昨年ブラジルで2つの初出場国が誕生することになった。アルジェリアとマラウイがベスト4入りを果たしたためである。アルジェリアはこれまで同大会でグループステージ突破が一度もなく、マラウイに至ってはWAFCON出場自体が初めてだった。さらに、準々決勝で前回王者ナイジェリアを破り、同国にとってWAFCON史上最悪の結果をもたらしたカメルーンと、モロッコも来夏ブラジルに向かう。

次に2027年女子ワールドカップ出場を決める可能性があるチームは？

UEFAの残る7つの出場枠は今年後半に決定する。イングランド、スウェーデン、イタリア、ノルウェー、オランダなどはプレーオフルートを勝ち抜かなければならない。これは10月の代表ウインドーに始まり、11月から12月にかけてのウインドーで決着する予定で、大陸間プレーオフ行きの1枠もここで争われる。

その後、最後の自動出場国は2026年11月開催のCONCACAF W選手権から決まる。アメリカ、カナダ、メキシコ、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、コスタリカ、エルサルバドルがこの大陸選手権に出場し、ワールドカップの自動出場4枠とプレーオフ2枠を争う。

大陸間プレーオフは2027年2月に行われ、ブラジルでの女子ワールドカップに出場する最後の3か国が決まる。現時点でこの大会への参加が確定しているのは、ウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、エクアドル、パプアニューギニアである。さらにCAFから2か国、CONCACAFから2か国、UEFAから2か国が加わる予定で、その顔ぶれは年内に確定する。

2027年女子ワールドカップの開催時期は？

2027年女子ワールドカップはブラジルで開催され、2027年6月24日に開幕予定となっている。大会では8都市8会場が使用され、リオデジャネイロの象徴的なマラカナン・スタジアムもその1つに含まれる。2027年女子ワールドカップ決勝は2027年7月25日に行われる。大会の各ステージに関する詳細日程は今後発表される予定で、公式グループステージ組み合わせ抽選の詳細もまだ公表されていない。

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