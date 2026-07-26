アルジェリア女子サッカー代表は日曜夜、セネガル代表を相手に2-0の貴重な勝利を収めた。3大会連続でモロッコの地で開催されているアフリカ女子ネイションズカップのグループA初戦での一戦で、大会は来る8月16日まで開催される。

マリーヌ・ダフールがアルジェリアに先制点をもたらしたのは試合開始から42分のこと。その後、メリッサ・ベティが88分に2点目を追加して勝利を締めくくり、この一戦に決着をつけると同時に、セネガルの引き分けへの望みを絶った。

アルジェリアが暫定首位に

この勝利により、アルジェリア代表は勝ち点3を獲得してグループAの首位に浮上した。一方でセネガルの勝ち点は0のままとなった。なお、同じ節では日曜夜の遅い時間にモロッコとケニアの両代表が対戦する。

16の代表がワールドカップ出場4枠を争う

今大会には16の代表が参加し、4組に分かれて各組4チームで争われ、各組の首位と2位がノックアウトステージに進出する。

本大会は、上位4代表に来年ブラジルで開催される女子ワールドカップ本大会への直接出場権を与えるため、格別の重要性を帯びている。さらに2つの代表がワールドカップ出場をかけた大陸間プレーオフへの出場機会を得ることになり、競争に一層激しさと興奮を加えている。