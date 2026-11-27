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フロレンティーノ・ペレス会長は、レアル・マドリーでのプロジェクトの新たな段階に入った。大きな成長の可能性を秘めた若手選手を軸とするチーム再建の大部分を終え、会長は現在、現行メンバーの大半の残留を確保することに取り組んでいる。

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これは『スポルト』紙が報じたもので、ペレス会長は、昨夏のヴィニシウス・ジュニオールのケースのような複雑で重大な交渉にクラブが臨む事態を避け、今後数年にわたってチームの中核を維持することを目指しているという。

選手たちの現行契約を見れば、この計画の規模がよくわかる。一部の選手は2030年、2031年、2032年、さらには2033年までクラブと契約を結んでいる。

合計で16選手が2030年を超えてレアル・マドリーと契約を結んでおり、近くさらに3選手が加わる見込みだ。

今年だけでも、クラブはティボー・クルトワ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレル、ヴィニシウス・ジュニオールといった主力を含む6選手の契約延長を発表した。

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なかでも、この新たな段階で最も重要な案件だったのがブラジル人選手の契約延長だ。ヴィニシウスの契約は2027年までとなっており、その残留の確保は、バルデベバスのオフィスで交渉のテーブルに残された最大の懸案の一つとなっていた。

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金銭面での意見の相違により、交渉は数カ月にわたって難航した。フロレンティーノ・ペレス会長が自ら交渉を担当し、最終的に2032年までの契約延長で合意に至った。これにより、このブラジル人ウインガーはキリアン・エンバペに次ぐチーム2番目の高給取りとなった。

フロレンティーノ会長の将来計画

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歴史的に見て、レアル・マドリーの会長は契約延長交渉において、相手がクラブにとって中心的な選手であっても強硬な姿勢を貫いてきた。クリスティアーノ・ロナウドとセルヒオ・ラモスのケースはその明確な例だ。

会長はレアル・マドリーのレジェンド2人に対しても毅然とした対応をためらわず、両者は最終的にそれぞれユヴェントスとパリへ移る形でクラブを去った。いずれのケースでも、フロレンティーノ会長は結果にかかわらず交渉での立場を崩さなかった。

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しかし、ヴィニシウスのケースでは状況がやや異なった。レアル・マドリーは、最も影響力のある選手の一人が解決策を見いだせないまま契約最終年を迎え、クラブに一切の移籍金が入らない形で退団できる状況になることを望まなかった。

交渉を通じて両者は歩み寄りを余儀なくされ、最近のパフォーマンスにもかかわらず、チーム内での同選手の立場を認めることとなった。フロレンティーノ会長は、場合によってはスター選手を守るためにクラブの姿勢にある程度の柔軟性を示す必要もあると悟ったようだ。

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このケースがレアル・マドリーの契約延長方針における前例となるかどうかは、まだわからない。

フロレンティーノ・ペレス会長は、ラモスやクリスティアーノといった他のスターへの対応と比べ、ヴィニシウスの契約延長ではより柔軟だった。

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次の大きな一手はジュード・ベリンガムだ。このイングランド人選手は2029年までクラブと契約を結んでいるが、レアル・マドリーは契約を延長して条件面も改善したい考えで、ヴィニシウスと同じ給与水準に位置づける意向だという。

このMFは今後10年にわたってクラブを代表する顔の一人になると見込まれており、レアル・マドリーはその立場を契約に反映させたいと考えている。

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ヴィニシウス、エンバペ、ベリンガムの3人に懸ける方針は変わっていない。ただし、このトリオは結成時に寄せられた大きな期待を、待望されるチームとしての支配力にまだ結びつけられていない。

フロレンティーノ・ペレス会長はこの中核の再編を一度も考えたことはなく、契約延長の方針はスポーツプロジェクトへの信頼の明確な表明でもある。

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一方で、レアル・マドリーは経験豊富で年齢の高い選手に対しては異なる方針をとっている。ティボー・クルトワとアントニオ・リュディガーは、ペレス会長が30歳を超えた選手に適用してきたアプローチの典型例だ。

この方針は1シーズン単位の契約を結び、毎年選手のパフォーマンスとフィジカルコンディションを見極めるというものだ。

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ただし、移籍で加入した選手の場合は事情が異なる。それはデンゼル・ダンフリースのケースが証明している。

こうしたケースでは、クラブは選手に長期契約を与えることに問題を感じておらず、移籍金を契約期間全体に分散させて会計上償却できるようにしている。

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契約の全体像には、ほかにも注目の名前がある。フェデ・バルベルデとブラヒム・ディアスは、クラブが契約延長交渉で大きく前進している選手であり、近く両者との合意が発表される見込みだ。

一方、ベリンガムは新契約によって給与が大幅に増えることから、大きな注目を集めている。

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アルダ・ギュレルとチュアメニはすでに2032年までの延長を済ませており、レアル・マドリーが大スターを中心に複数の世代の選手の残留を確保したいと考えていることを裏付けている。

フロレンティーノ・ペレス会長の戦略には経済面とスポーツ面の論理があるが、同時に、この世代の選手たちがついに期待通りのパフォーマンスを見せなければならないという課題も抱えている。

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レアル・マドリーは多くの主力選手の残留を確保することに成功したが、今後はその安定をピッチ上で示す必要がある。タイトルを獲得し、寄せられる期待と希望にふさわしいチームを築くことが求められている。