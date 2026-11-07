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パリ・サンジェルマン（PSG）が、バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノに強い関心を寄せているようだ。

これを報じたのはフット・メルカートだ。フランス人DFは2月にドイツの最多優勝クラブとの契約を2030年まで延長したばかりだが、新たな契約には契約解除条項が盛り込まれているという。現在の安定した高いパフォーマンスを考えると、その金額は割安と言えそうだ。

報道によれば、設定額は6500万ユーロで、来夏に28歳のウパメカノを獲得するにはこの額を支払う必要がある。PSGにとっては、大きな問題なく用意できる金額だ。ただし、契約解除条項の存在は公式には確認されていない。

PSGは、守備陣のリーダーであるマルキーニョスの長期的な後継者を探している。32歳の同選手はすでに13年間クラブでプレーし、パリのチームにとって真のレジェンドとなった。契約は2028年まで残っているが、PSGは来夏、遅くとも27-28シーズン終了後には質の高い後継者の確保に動くとみられる。その候補として、マルキーニョスより4歳若いウパメカノの名前がすぐに浮上しそうだ。

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バイエルンのDFは今週、再び注目を集めた。チャンピオンズリーグで所属クラブがアトレティコ・マドリードに敵地で2-0と勝利した際、FWフリアン・アルバレスを完全に封じ込めたからだ。バイエルンでは今や守備陣のリーダーを務め、その隣ではヨナタン・ターとキム・ミンジェが交互にプレーしている。

ウパメカノは2021年、4250万ユーロでバイエルンに加入した。今季は全公式戦12試合に出場し、3得点を記録している。