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ダヨ・ウパメカノがバイエルン・ミュンヘンと結んだ新契約には契約解除条項があるのか。マックス・エーベルは、この質問に明確な答えを示さなかった。

ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンが土曜日にマインツと対戦し、2-1で勝利した試合の後、バイエルンのスポーツ担当役員エーベルは、フランス人センターバックを巡る現在の移籍報道について具体的に問われた。ウパメカノの契約には、契約満了前の退団を可能にする契約解除条項もあるとされている。

しかし、エーベルはこれについてコメントを避けた。試合終了直後、「契約の詳細について話すためにここにいるわけではない。一つはっきりしている。私たちはウパメカノとの契約を延長でき、そのことを心から喜んでいる。正直に言って、彼はここで非常に居心地よく過ごしている」と語った。

これに先立ち、フランスのメディアFoot Mercatoは、特にパリ・サンジェルマンがバイエルンの主力であるウパメカノに注目していると報じていた。報道によると、リーグ・アンの強豪クラブは、存在するとされるものの公式には確認されていないウパメカノの契約解除条項を行使し、設定された移籍金6500万ユーロで獲得したい考えだという。早ければ今夏にも移籍が実現する可能性があるとされる。

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フランス人のウパメカノは2月にドイツの最多優勝クラブとの契約を2030年まで延長したばかりだが、その際にバイエルンの首脳陣が譲歩し、契約に該当する条項を盛り込むことを認めたとみられている。

Getty Images

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PSGは、守備のリーダーであるマルキーニョスの長期的な後任を探している。32歳のマルキーニョスはすでに13年間クラブでプレーし、パリのクラブにとって真のレジェンドとなっている。契約は2028年まで残っている。

そのため、PSGは今夏、遅くとも27/28シーズン終了後には質の高い後任の確保に動くとみられ、候補としてマルキーニョスより4歳若いウパメカノにすぐに行き着くだろう。

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バイエルンのDFウパメカノは先週も存在感を示した。チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敵地で2-0と勝利した試合では、FWフリアン・アルバレスを完全に封じ込めた。バイエルンではすでに守備のリーダーを担い、その隣ではヨナタン・ターとキム・ミンジェが交代でプレーしている。

ウパメカノは2021年、移籍金4250万ユーロでRBライプツィヒからバイエルンに加入した。今季は公式戦全大会を通じて12試合に出場し、3ゴールを挙げている。