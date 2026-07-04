契約解除後のマハーズ：「アル・アハリの利益が何よりも大切だ！」

アルジェリア代表のリヤド・マフレズは、サウジアラビアのアル・アハリとの契約解除後、「クラブの利益が最優先」と語り、周囲を驚かせた。

アル・アハリは、マフレズがアルジェリア代表として2026年W杯に出場中に契約解除条項を発動。この措置はファンやメディアからクラブ経営陣への激しい批判を招いた。

それでもマフレズは決定を受け入れ、クラブとファンに感謝を伝えるメッセージを残した。 「共に過ごした時間に感謝します。忘れられない瞬間を共有し、タイトルを獲得し、クラブの歴史を刻み、サッカー以上の絆を築けたことは幸運でした」

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また、彼は「最後まで皆さんと共に戦えたことを誇りに思います。私は常に、チーム、コーチ陣、そしてクラブの利益を何よりも優先してきました。時には個人的な利益を犠牲にすることもありました。なぜなら、このプロジェクトと、それを代表する人々を固く信じていたからです」と語った。

そして「胸を張って去る。チームメイト、コーチ陣、クラブ、サポーターに対して誠実だったと自負している」と語った。

最後に「クラブの今後の成功と繁栄を心から願っている。選手たちはタイトル獲得に向けて団結してほしい」と締めくくった。

最後にこう締めくくった。「サッカーが私たちをどこへ導こうとも、このロッカールームで出会った兄弟たちのことは決して忘れない」。



