契約締結…レアル・マドリード、待望の移籍を成立させる

レアル・マドリードは、同選手がすでにクラブとの契約書に署名したことを受け、来シーズンに向けた最初の補強を成功させた。

スペインの番組「エル・チェリンギート」によると、ニコ・バズはイースター前にレアル・マドリードへの復帰契約に署名しており、レアル・マドリードはコモに900万ユーロの買い戻し条項を支払わなければならなかった。

多くの報道では、レアル・マドリードがバズを復帰させた後、プレミアリーグのクラブに売却する可能性があるとされていたが、「エル・チェリンゲート」は、同選手が7月1日にレアル・マドリードに復帰し、新シーズンもチームに残留することを明らかにした。

ニコ・バズは2024年にサンティアゴ・ベルナベウを去って以来、コモで飛躍的な成長を遂げ、このプレイメーカーは欧州サッカー界で最も有望な若手選手の一人となった。

セスク・ファブレガス監督の下で輝かしい活躍を見せたバズは、レオナルド・スカローニ監督からアルゼンチン代表への初招集を受け、来夏のワールドカップ代表メンバー入りも有力視されている。

バズは、ジョード・ビリンガム、アルダ・ギュル、イブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンターノ、ティアゴ・ピタルシュといった選手たちがいる中で激しい競争が予想されるにもかかわらず、レアル・マドリードへの復帰を固く望んでいる。しかし、選手層の厚さはこのアルゼンチン代表選手を怯ませることはなく、彼はこの挑戦を受け入れる準備ができているようだ。



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