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父親が契約交渉の現状を明かしたことで、アレクシス・マクアリスターのアンフィールドでの今後に注目が集まっている。中盤の主軸を担うアルゼンチン代表MFだが、クラブ首脳陣との契約延長に向けた正式な協議はまだ始まっていない。

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アンフィールドでの契約交渉はまだ始まらず

マック・アリスターは今もアンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールの中盤に欠かせない存在だ。しかし、マージーサイドでの長期的な将来には不透明感が漂い始めている。2023年にブライトンから加入した27歳のMFは、2024-25シーズンにプレミアリーグ優勝を果たしたチームの中心選手だった。

現状について、アレクシス・マック・アリスターの父カルロスは、最近の監督とフロントの交代が、交渉にすぐ進展が見られない一因になっていると指摘した。

「彼［アレクシス・マック・アリスター］の契約はまだ20カ月残っている。［リヴァプールの］スポーツディレクターが代わり、監督も代わった。状況はまだ検討中で、年末までに進展があるかもしれない」とカルロスは『ESPN』のインタビューで語った。

アルゼンチン出身のワールドカップ優勝者にとって重要な局面

マック・アリスターの実績は申し分ない。今季もイラオラ監督率いるチームの中心選手としての地位を確立している。プレミアリーグでは全試合に先発して1得点を挙げ、チャンピオンズリーグでも3得点を記録している。

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「契約更新の話し合いはまだ始めていない。すべてがうまくいけば更新するし、そうでなければそれでも構わない。多くの選手と同じように、自分の道を進むことになる。彼はコパ・アメリカとワールドカップを制し、前回の［ワールドカップ］では準優勝した若い選手だ。その大会で、アルゼンチンの選手の中で最も長い距離を走った。数多くの記録と実績があり、それによって今後もトップレベルのチームでプレーできるだろう。リヴァプールでプレーし、同じレベルを維持しようとするなら、プレーできるチームは世界に6、7チームしかないと分かるはずだ」とカルロスは付け加えた。

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欧州でのプレー継続が最優先

南米復帰という選択肢に魅力はあるものの、カルロス・マック・アリスターは、息子の当面の将来は欧州サッカーにあるとの考えを明確にした。このMFはリヴァプール加入以来、166試合に出場し、24得点21アシストを記録している。

「現在、アルゼンチンのどのクラブも、アレクシス［マック・アリスター］、エンソ・フェルナンデス、フリアン・アルバレスが来年アルゼンチンでプレーできると考えているとは思わない。彼［アレクシス］も、まだ自分の将来が欧州にあると分かっている。27歳になったばかりだ」と説明した。

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意識はリヴァプールの目標に集中

契約問題は未解決だが、マック・アリスター側はリヴァプールとのプロフェッショナルな関係を維持したいと考えている。リヴァプールは現在、プレミアリーグで4位、チャンピオンズリーグの順位表で8位につける。代表戦による中断期間が明けると、アンフィールドで宿敵マンチェスター・ユナイテッドとの注目の一戦に臨む。

「今、私たちが話し、目を向けているのはリヴァプールのことだけだ。それがクラブとリヴァプールのファンに対する敬意だ。あるクラブに所属しながら、ほかのクラブについて話すことはできない。クラブにいる以上、そのクラブにふさわしい敬意を示し、重要な存在として扱わなければならない。今話しているリヴァプールは世界最大級のクラブの一つだが、どのクラブであっても、自分と契約し、自分に関心を持ち、非常に大きな資金を投じてくれたクラブへの敬意を欠いてはならない。私たちがいつも話すのはリヴァプールのこと、クラブを代表する情熱、そしてタイトルを勝ち取る夢のことだ。それだけだ」とカルロスは締めくくった。