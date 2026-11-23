共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ドイツ代表歴代最多出場記録を持つマテウスが、ムシアラとバイエルンの対立について、自身が得た情報を語った。

ローター・マテウスがジャマル・ムシアラをめぐる議論に加わり、バイエルン・ミュンヘンとの対立で同選手を擁護した。ムシアラと代理人が契約延長前から健康上の問題を知っており、バイエルンを欺いた可能性があるとの臆測を、1990年のワールドカップ優勝者は強く否定した。マテウスは番組『Sky90』で「ムシアラ側が彼の病気を知ったのは、契約書に署名してから7カ月後だった。署名時にはすべて問題なく進んだはずだ」と語った。

ドイツ代表歴代最多出場記録を持つマテウスの見解は、 すでに年次総会の際に同様の見解を示していたバイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者（CEO）とヘルベルト・ハイナー会長の見解と同じだ。

ドレーゼンCEOは、病気をもっと早くから把握していた可能性について「そうではなかったと思っていただいて構いません」と説明した。また、ムシアラや代理人に後からだまされたと感じているのではないかとの見方も否定し、「いいえ、まったくありません」と明言した。ハイナー会長も、契約延長前に健康上の問題が知られていたことを示すものは、バイエルンには一切ないと強調した。これによれば、現在23歳のムシアラにはそれまで症状がなかったとみられ、本人も病気を知らなかった。

広告 広告

そうなると、 カール＝ハインツ・ルンメニゲによるムシアラの契約についての最近の発言をはじめ、バイエルン幹部の極めて厳しい発言 をどう受け止めるべきかという疑問が一層強まる。元CEOのルンメニゲは、この攻撃的な選手が神経学的機能障害を抱えるなか、かつてのパフォーマンス水準に再び戻れるのか疑問を示した。「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な契約を結んでいることも知られている」と説明した。

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

そのためルンメニゲは、クラブがこの状況への対応を検討するのは「真摯で、まったく普通のこと」だと考えている。これに先立ち、ドレーゼンCEOと名誉会長のウリ・ヘーネスも同様の見解を示していた。両者はさらに、懸念が現実となった場合、ムシアラの高額な契約について話し合う必要があるとの考えも示した。

そして、まさにそこが決定的な争点となっているようだ。『南ドイツ新聞』によると、 ムシアラの代理人とバイエルンは夏の時点で、同選手がかつてのパフォーマンス水準に戻れない場合には契約条件を調整することで、口頭で合意していたという。

広告

ムシアラは2025年2月、契約を2030年まで延長した。新契約では年俸2500万ユーロが保証されているという。しかし、長期離脱と続く健康上の問題により、これまでその金額に見合う活躍はほとんどできていない。

ムシアラは2025年夏に腓骨を骨折し、その後も健康面でさらなる不調に見舞われた。2026年夏には2試合のテストマッチで倒れ、その後、自身の神経学的機能障害を公表した。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルによれば、バイエルンは2025-26シーズンから問題を把握していた。契約延長から約5カ月後のことだ。

広告

こうした背景から、マテウスは何よりも、ムシアラの契約と健康をめぐる公の議論が行われている時期を批判した。「私たちがここで議論しているように、公の場だけでなく、バイエルン内部でも当然議論されている。多くの選手はムシアラの味方であり、なぜ今、こうした問題を彼に背負わせるのか理解できないのではないかと思う。彼にはあらゆる支援をすべきだ。もっと適切な時期に、話し合いの場を設けることはできるかもしれない。だが今は、すべてがムシアラの肩にのしかかっている」と、Skyの解説者は語った。

身体的な不調により、ムシアラの今季のバイエルンでの出場はここまで5試合にとどまる。その間に1ゴール、1アシストを記録した。直近では1.FCケルン戦に20分間出場している。