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リヴァプール内部の思惑は急速に変わった。クラブが長期契約で将来を確保しようとした選手の一人が、先発の座を失い、その選手を引き留めるコストにも疑問の声が上がるようになったことで、「アンフィールド」を去る候補となっている。

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ウェブサイト『フットボール・インサイダー』によると、ライアン・フラーフェンベルフはここ数カ月で先発の座を失い、リヴァプール退団の候補となっている。出場機会の減少と給与の高さを受け、クラブ首脳陣は契約延長の決断を見直す可能性があるとみられており、放出に向けて適切なオファーを探すことになるかもしれない。

フラーフェンベルフは去る3月にリヴァプールと新契約を結んでいた。目を見張るパフォーマンスでチーム内での地位を固めていたものの、コーチングスタッフと戦術の変化を受けて立場を維持できず、昨季は中盤の重要な戦力の一人だったにもかかわらず、主力構想から外れることとなった。

24歳のオランダ人MFは、今季プレミアリーグでの先発出場がわずか4試合にとどまっている。中盤の序列でもドミニク・ソボスライとアレクシス・マク・アリスターの後塵を拝し、さらにトレイ・ニョニがトップチームの構想に加わったことでポジション争いは激しさを増した。そうしたなか、フラーフェンベルフは最近負傷している。

エヴァートンの元最高経営責任者（CEO）キース・ワイネス氏は、リヴァプールが契約延長の決断を後悔しているかもしれないと語った。長期契約は特定のプレースタイルと結びついている場合があり、監督が交代すれば一部の選手に対するクラブの考えが変わり得ると指摘。まさにそれがフラーフェンベルフに起きたことであり、同選手はもはやチーム内で以前と同じ立場にはないとの見方を示した。

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2004年から2009年までエヴァートンのCEOを務め、現在はサッカークラブのアドバイザーとして活動するワイネス氏は、フラーフェンベルフの給与もリヴァプールが売却を検討する追加要因になり得ると説明した。スカッドの層の薄さを補う戦力として活用できる可能性はあるものの、クラブが主力の選択肢として保持する必要はないと判断すれば、なおさらだという。

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さらに同氏は『フットボール・インサイダー』のポッドキャスト『インサイド・トラック』に出演した際、1月か来夏にも同選手の去就をめぐる動きがあると予想した。給与の高さと役割の縮小を踏まえ、適切なオファーが届き、リヴァプール首脳陣が退団は財政面と競技面の利益にかなうと判断すれば、ブンデスリーガへの移籍も一つのシナリオになり得ると示唆している。

フラーフェンベルフは昨季公式戦50試合に出場したが、現在の状況はリヴァプールでのキャリアが早期に終わる可能性をはらんでいる。クラブに契約延長を決断させた状況が変わった今、選手の将来は今後の首脳陣の判断にかかっている。定位置を取り戻す機会を与えるのか、それともチーム内に財政面と戦力面の余地を生むために売却へと動くのか、その決断次第となる。