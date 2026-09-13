スペイン紙ASの情報によると、スイス代表GKはレアル・マドリーで獲得候補に挙がっているという。現守護神ティボー・クルトワ（契約は2027年まで）との契約延長交渉がまとまらなかった場合に備えてのものだ。

これによれば、コベルは過去にすでにマドリー側へ売り込まれていたとされており、そのためクラブ首脳陣は28歳をめぐる状況を細かく注視しているようだ。

ドルトムントとの現行契約は2028年6月30日までとなっている。直近ではSport Bildが、BVBはスイス人守護神との関係をぜひ継続したい考えで、それに伴って契約を前倒しで延長することを望んでいると報じていた。

ニコ・コバチ監督のチームで、28歳は長年にわたって不動の守護神を務めており、公式戦通算221試合に出場。黒黄のユニフォームで282失点を喫し、72試合でクリーンシートを達成している。

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グレゴール・コベルはBVBとの契約を延長するのか？

コベル自身がドルトムントとの契約延長にどの程度関心を持っているのかは不透明だ。これまでにも欧州トップクラブからの関心がたびたび取り沙汰されており、なかでもバイエルン・ミュンヘンは一時、スイス代表GKをマヌエル・ノイアーの後継候補としてリストアップしていたとされる。

ゼーベナー通りへの移籍はすでに立ち消えとなっている。というのも、ドイツ記録的王者はすでにヨナス・ウルビヒを“皇太子”として見いだしているからだ。それでもなお、コベルはプレミアリーグの複数クラブから依然として高く評価されているようだ。