契約交渉が難航する中、チェルシーがブライトンMFヤシン・アヤリの獲得を検討

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チェルシーは、新契約を巡る交渉が停滞しているブライトンのMFヤシン・アヤリの獲得を検討している。スウェーデン代表のアヤリは、今季終了時に契約が満了する。一方、シャビ・アロンソは、夏の移籍市場最終日にエンソ・フェルナンデスをマンチェスター・シティに売却した後も、チームにMFを加えようとしている。ガラタサライとACミランもアヤリの動向を注視している。

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チェルシー、アヤリの契約状況を注視

アヤリは今季、ブライトンで最も重要な選手の一人となった。ファビアン・ヒュルツェラー監督の下、精力的なプレーと重要なゴールで存在感を確立している。2023年にAIKからブライトンに加入したMFは、プレミアリーグで3位につけ、リーグ最多得点を記録しているチームで、6試合に出場して2得点を挙げている。

『TEAMtalk』によると、将来を巡る不透明な状況が、チェルシーや欧州の複数の強豪クラブの関心を集めている。チェルシーは、複数の役割をこなせるスウェーデン代表を、中盤の強化に向けた候補と見ている。

ブライトンは2028年まで延長できるオプションを保有

アヤリの契約は今季終了時に満了する予定だが、ブライトンは2028年まで1年間延長できるオプションを保有している。新たな長期契約に向けて数カ月にわたり協議が行われてきたものの、交渉は難航している。

ブライトンはMFの残留を望んでおり、約5000万ユーロ（約4200万ポンド）とされる選手価値を守るため、合意に向けた協議を進める一方、延長条項の行使にも取り組んでいる。アヤリは公の場では沈黙を保ち、以前には、この状況はいずれ解決すると語るにとどまっていた。

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アロンソ、中盤でフェルナンデスの後釜を模索

フェルナンデスのマンチェスター・シティ移籍を受け、アロンソはMFの補強を目指している。チェルシーは夏の移籍市場終盤、マヌ・コネとラミン・カマラの獲得を試みたが、いずれも実現しなかった。スポーティングディレクターのポール・ウィンスタンリーも、以前ブライトンで務めた職務を通じてアヤリをよく知っている。

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チェルシーは近年の移籍市場でたびたびブライトンから選手を獲得しており、マルク・ククレジャ、ロベルト・サンチェス、モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロ、ダニー・ウェルベックはいずれもスタンフォード・ブリッジへ移った。しかし、中盤の補強におけるチェルシーの最優先ターゲットは、依然としてボーンマスのアレックス・スコットだ。

ガラタサライやACミランもアヤリに関心

チェルシーは獲得競争に直面する。1月の移籍市場を前に、ガラタサライ、フェネルバフチェ、ACミランがいずれもアヤリの動向を追っており、ニューカッスル、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールの名前も挙がっている。

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ブライトンは引き続きアヤリの残留を強く望んでいる。関心が高まるなか、1月が近づいても契約を巡る状況は難しいままとなりそうだ。



