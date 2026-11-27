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バルセロナがイリアス・ハダウィの獲得に関心を示していることが、モロッコで大きな反響を呼んでいる。ムハンマド6世アカデミーが輩出した注目の若手有望株の一人がカタルーニャのクラブへ移籍する可能性に期待が高まっており、サッカー選手の育成に注いできたモロッコの投資が実を結びつつあることを示す動きとなっている。

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スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナがこの若き右サイドバックの獲得に向けてオファーを出す意向だとアフリカのメディアが報じたことを受け、モロッコやアフリカのメディアが大きな関心を寄せている。各メディアは、カタルーニャのクラブがアフリカ大陸の才能の獲得に目を向けている点に注目した。

18歳のハダウィは、モロッコサッカー界で最も将来を嘱望されるDFの一人だ。国内の才能発掘や育成の専門家の間では以前からその名が挙がっており、中には彼の技術的な潜在能力を詳細に分析した者もいる。

バルセロナが関心を寄せる理由は、この選手のプレースタイルにある。特に試合の流れを読む力や攻撃の組み立てに関与する能力は、カタルーニャのクラブが選手に求める資質だ。

『アフリカ・フット』によると、モロッコ人指導者のフアド・サハビ氏は、ハダウィの戦術眼と相手の動きを先読みする能力、さらに不必要なリスクを冒すことなく守備のタスクを難なくこなす点を高く評価した。

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同氏は、試合を読む力の高さ、プレッシャーを受けながらもボールを持ち出せる能力、そして縦パスでライン間をつなぐ力を強調した。

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サハビ氏はまた、ハダウィが空中戦で優位に立てる点も挙げた。跳躍力の強さに加え、競り合いに入るタイミングを見極める力も備えており、攻撃時のセットプレーでは相手にとって脅威となる。

こうした能力からは、バルセロナの哲学に合致する資質を持つDFの姿が浮かび上がる。ボール保持の局面で責任を担い、チームメイトに解決策を提示しつつ、守備の役割もこなせる選手だ。

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一方、ラジャ・カサブランカの元選手で、育成を専門とする指導者のモハメド・ウスタド氏もハダウィの潜在能力を称賛し、欧州サッカーのより高いレベルへ羽ばたくだけの資質を備えているとの見方を示した。

同氏は、年齢を考えれば異例と言える戦術的な成熟度に加え、プレッシャーのかかる場面でも落ち着きを見せる点や、ピッチ上でのリーダーシップに注目した。

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さらに、ハダウィが相手の意図を容易に読み取り、攻撃の展開を予測して選手の動きを先回りできる点にも言及した。

こうした評価は、ピッチ上での実績にも裏打ちされている。ハダウィは2025年にモロッコ代表としてU-17アフリカネイションズカップを制したほか、今年4月にムハンマド6世アカデミーが主催したU-19国際大会では最優秀選手に選ばれた。

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欧州の名門クラブのアカデミーが複数参加した大会で、DFが最優秀選手賞を獲得したことは、彼が秘める潜在能力の大きさを明確に示している。

バルセロナからの関心は、この選手のキャリアにとって新たな追い風となる。モロッコでは、彼はキャリアにおける重要な一歩を踏み出す準備ができていると見られている。

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カタルーニャのクラブのスポーツ部門は、欧州クラブにとって魅力を増しつつあるアフリカ市場の調査を今後も続ける方針だ。ハダウィは、バルセロナが若手の獲得で求める技術的な特徴を数多く備えている。